Après une ultime défaite face aux remplaçants des Celtics, les Charlotte Hornets vont pouvoir mettre cette saison 2024-25 dans le rétro. Plombés par les blessures toute l’année, les Frelons n’ont jamais semblé en mesure de jouer autre chose que la Lottery en 2025.

Si certains espéraient voir les Hornets se mêler à la lutte pour le Play-in, ils ont vite été douchés dans leur optimisme. Charlotte n’a ainsi pu compter sur Brandon Miller qu’une vingtaine de matchs, la faute à une grosse blessure au poignet notamment. Pas de quoi dépasser les 20 victoires sur la saison (19 pour 63 défaites).

Du côté de LaMelo Ball, c’est un peu moins pire (47) que sur les deux dernières saisons et le meneur s’est offert quelques gros coups de chaud, de quoi postuler pour le All-Star Game (où il n’est pas allé malgré le vote des fans). Pour autant, les chevilles du frangin de Lonzo sont toujours un problème et il en est désormais à 105 matchs sur les trois dernières années.. Pas beaucoup pour un joueur certes talentueux mais qui vient de débuter un contrat de 200 millions sur 5 ans.

La Caroline du Nord a aussi senti bon le cocorico avec les présences de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté. Le premier a eu du mal à confirmer ses belles promesses de Cholet et cette année rookie lui a surtout permis de prendre ses marques en NBA, avec on l’espère de gros progrès l’an prochain. Diabaté de son côté incarne l’une des belles histoires de la saison. Signé via un two-way contract, il a bossé comme un mort de faim dans la raquette avec un gros apport au rebond. De quoi convaincre les Hornets de lui signer un vrai deal.

Le programme n’est maintenant pas très différent des dernières années pour Charlotte, à savoir aller piocher un nouveau gros talent à la Draft 2025 avec l’espoir d’enfin sortir des bas-fonds à l’Est. Comme un disque rayé en Caroline du Nord.