Absent des parquets depuis mi-janvier, Brandon Miller ne rejouera pas de la saison. Le sophomore des Hornets vient en effet de se faire opérer du poignet si l’on en croit l’insider Chris Haynes.

La deuxième saison de Brandon Miller va donc s’arrêter après 27 matchs.

27 matchs durant lesquels Miller a montré qu’il était bien une star montante chez les Hornets, tournant à 21 points, 5 rebonds, plus de 3 passes et 1 interception de moyenne. Mais 27 matchs qui représentent forcément un trop faible total pour celui qu’on attendait beaucoup cette saison.

Charlotte Hornets guard Brandon Miller underwent surgery to repair a torn scapholunate ligament in his right wrist and will miss the remainder of the season.

Dans une saison à nouveau marquée par une accumulation de blessures du côté de Charlotte, ce forfait longue durée de Brandon Miller est un triste symbole. Et on ne serait pas surpris que d’autres joueurs des Hornets viennent bientôt lui tenir compagnie, sachant que la franchise de Caroline du Nord (bilan de 11 victoires – 29 défaites à la mi-saison, 13e de la Conférence Est) n’a plus grand-chose à jouer en dehors d’une bonne place à la Draft NBA 2025.

Un scénario qui se répète depuis plusieurs saisons à Charlotte, malgré le noyau de jeunots prometteurs (Brandon Miller, LaMelo Ball, Mark Williams…) qui forment l’effectif des Hornets.

Source texte : Chris Haynes