Cette nuit lors du Game 2 entre les Cavs et le Heat, la défense de Miami a pris une avalanche au deuxième quart-temps. Une Cavalanche. 11 tirs à 3-points inscrits par les joueurs de Kenny Atkinson, record all-time pour un quart-temps dans un match de Playoffs.

Il a plus très fort sur Cleveland cette nuit. Enfin sur Miami. Enfin on s’est compris. Une pluie de tirs du parking, tombée au beau milieu d’un match de Playoffs, alors même que le Heat était dans le match et se disait que c’était peut-être le bon soir. Le moment choisi par les snipers de l’Ohio de s’emparer de leurs arcs et flèches pour, non pas tuer le match, mais au moins battre un record all-time avec la bagatelle de 11 tirs à 3-points inscrits en un seul quart-temps. #Cavalanche

Les Cavs viennent de réaliser une des meilleurs mi-temps de l’histoire des Playoffs à trois points.

14 SUR 23 DU PARKING…! (61%)

Un niveau de chaleur historique, avec 8 joueurs différents qui ont mis un trois points.

ITS A CAVALANCHE !! ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/XemX508wpO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

🚨 NOUVEAU RECORD NBA ALL TIME

Les Cavs viennent d’envoyer un incroyable 11/16 À TROIS POINTS (🤯) sur le seul deuxième quart temps.

C’est le plus gros total de tirs à trois points (11) rentré dans n’importe quel quart dans l’histoire des Playoffs ! 🔥 pic.twitter.com/VoeEdfU5wN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

Prenez 90 secondes.

Et observez le quart temps le plus CHAUD DE L’HISTOIRE des Playoffs à trois points : 11/16 pour les Cavs

🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/rqktlbSBuT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

Difficile de lutte quand ça tombe de partout, et malgré tout le Heat a réussi à revenir en fin de match, avant de se prendre une nouvelle saucée signée Donovan Mitchell cette fois-ci. Attention quand même les gars, faudrait pas tomber malade non plus à force de prendre l’eau.