Cette nuit les Rockets recevaient les Warriors pour le Game 2 de ce premier tour fort excitant. Après un faux départ lors du Game 1, les jeunes joueur d’Ime Udoka ont réagi, Jalen Green en tête, et la série est officiellement lancée !

Si là maintenant tout de suite, on devait donner le nom d’UNE série qui nous hype sur ce premier tour ? Bon, ok, on dirait Nuggets vs Clippers. On la refait. Si là maintenant tout de suite, on devait donner le nom de DEUX séries qui nous hypent sur ce premier tour ? La deuxième serait clairement cette série entre les Warriors et les Rockets.

Vulgairement : les jeunes contre les vieux, l’expérience contre la jeunesse.

Ça va évidemment un peu plus loin que ça, mais globalement y’a de l’idée, et cette nuit c’est tout d’abord une… blessure qui a donné le ton du match. Ça arrive, mais ça fait chier.

Jimmy Butler rentre au vestiaire en boitant… https://t.co/byqFx5dQGH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Au Game 1 les Warriors avaient asphyxiés des Rockets qui avaient – également – pris de plein fouet la pression d’un premier match de Playoffs, pour beaucoup d’entre eux. Au second ? Réveil des troupes, de Jalen Green notamment et on y reviendra plus tard, et des Fusées qui vont donc imprimer un rythme intéressant en attaque et une agressivité très marquée en défense, là aussi on y reviendra. Quoiqu’il en soit niveau basket ça envoie, bref c’est de la bonne grosse Conférence Ouest.

Le match est totalement parti en FUEGO cette séquence est folle pic.twitter.com/B7yT6BEajw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



La deuxième mi-temps ? Elle sera l’occasion d’appuyer sur deux faits marquants. 1) Jalen Green a compris ses erreurs du Game 1 et il va envoyer au meilleur des moments l’un de ses plus gros matchs en carrière et 2) cette série s’annonce animée, entre deux groupes qui aiment se détester (Steph Curry et Jalen Green ont offert quelques scènes sympas) et qui détesteraient s’aimer (Draymond Green et Dillon Brooks, Tari Eason, Fred Van Vleet…).

L’expérience Draymond Green, de très très près : pic.twitter.com/tffEHg3P0V

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Ce qu’on peut d’ores et déjà noter, c’est la manière avec laquelle les Rockets ont décidé d’aborder cette série. En jouant au basket évidemment, ils l’ont très bien fait cette nuit, mais aussi et surtout en sautant à la gorge des Warriors, comme pour leur faire comprendre qu’ils étaient la proie dans cette série, et pas le contraire. Attention à ne pas se brûler en jouant avec le feu, mais avec l’absence (ou, au mieux, la gêne) potentielle de Jimmy Butler sur un ou deux matchs et des joueurs semblant capables de tenir sur la durée, on n’en a peut-être appris beaucoup sur cette série à l’occasion de ce Game 2.

pic.twitter.com/m960ANC3rd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Suite aux derniers tirs inscris par Jalen Green (38 points au final), les dernières minutes seront agitées, laissant la place à une envie furieuse d’être – déjà – au Game 3. L’avantage psychologique a peut-être bien basculé côté Rockets, mais l’avantage du terrain est toujours pour les Warriors. Sortez les kevlars, nous voici au devant non pas d’une série de Playoffs, mais d’une succession d’embrouilles sur parquet. Tout ce qu’on aime, les Playoffs, la vie quoi.

Oho… pic.twitter.com/Aoqzj0XkVx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

😭😭😭😭 mais c’est vraiment des gamins, Tari Eason qui balance sa serviette pic.twitter.com/TYgcJBDyaQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

Draymond Green et Fred VanVleet qui s’échangent leurs avis sur Conclave pic.twitter.com/Runhr2bsdo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025