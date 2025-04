Il y a de ces moments qui nous font aimer un certain style de basket-ball. Amoureux de l’échec, admirateurs du faux-pas, simples observateurs de la déconfiture, Nikola Jovic vous a servi du caviar sur un plateau en carton-pâte. Plongez dans un quart-temps plus raté que raté, une disasterclass dans les grandes largeurs.

Avant de s’aventurer dans la taquinerie, il est important de pointer du doigt que Nikola Jovic n’est pas le seul responsable de la défaite du Miami Heat face aux Cleveland Cavaliers. Erik Spoelstra l’a envoyé au feu en Playoffs malgré son inexpérience, alors que des joueurs comme Andrew Wiggins ou Duncan Robinson ont regardé une bonne partie du quatrième quart-temps depuis le banc de touche.

Mais la NBA, c’est aussi savoir saisir les opportunités et le message envoyé ce soir par l’ailier-fort serbe à son entraîneur est compréhensible même pour des personnes dépourvues d’un ou deux de leurs sens : je ne suis pas complètement prêt.

Ce best of du money time de Nikola Jovic cette nuit, c'est un chef d'œuvre.

Sur une série, le best-of ci-dessus serait déjà compliquer à assumer, mais dans un seul quart-temps de match serré… Envoyez les musique de Benny Hill, les pop-corns pas assez cuits qui restent entre les dents et appréciez l’échec dans sa forme la plus pure. Une planche n’a jamais été aussi fracassée depuis un entraînement de Tameshiwari au Japon. Les pertes de balles n’ont pas été aussi nombreuses depuis la prestation de Vitinha face à Aston Villa. Jamais le vent n’avait autant soufflé depuis les rafales de mars en Bretagne.

Nikola Jovic n’avait pas été ridicule sur le reste de la partie et a terminé à 11 points et 8 rebonds, mais le 4/12 au tir, 1/8 de loin et les 2 pertes de balles sont principalement à mettre “au crédit” de ce quatrième quart-temps passé entre un caniveau et une sortie de boîte de nuit à 6h du matin.

Le temps fait mal les choses parfois puisque hier, une vidéo est sortie sur la chaîne YouTube du Heat et l’ailier-fort affirme qu’Erik Spoelstra est exigeant avec lui. Goran Dragic réplique en affirmant que ça veut dire que le coach voit quelque chose en lui, qu’il croît à son potentiel….

Nikola Jovic starts to talk about how Coach Spo is hard on him and pushes him

Goran interrupts “I know why I know why, because he sees something in you, that’s why”

(Via @MiamiHEAT) 🥹

Comme quoi, croire aveuglement, c’est risqué de se prendre un poteau en pleine truffe dans la rue.