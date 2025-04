D’abord au ralenti puis sur un nuage sur les tirs extérieurs, les Cavs ont ensuite laissé le Heat y croire en fin de match… avant que Donovan Mitchell ne prenne les choses en main. Bref, les Cavs ont géré leur match tranquillement, et ils mènent 2-0 face à Miami.

Les Cavs ont signé l’une des meilleures saisons régulières de leur histoire, et sont donc de facto l’un des favoris pour le titre NBA cette année. Inconvénient ? Les hommes de Kenny Atkinson ont une cible dans le dos et doivent prendre chaque match comme si c’était le dernier, quasiment comme la chanson de Corneille. Et après cette réf musicale un peu pompeuse, on vous offre une passe magnifique de Ty Jerome.

Le premier gros fait de match, après un début de rencontre plutôt à l’avantage de Miami ? Une tornade de 3-points, une avalanche, une CAVALANCHE.

C’est quoi une « Cavalanche » ?

Difficile de lutter quand même ta grand-mère taperait un 4/4 du parking, et logiquement les Cavs font l’écart à mesure que la pluie tombe sur la pauvre défense du Heat. Une rasade tellement dingue qu’elle en devient historique, jusqu’à taper un nouveau record all-time en NBA.

Les Cavs viennent de réaliser une des meilleurs mi-temps de l’histoire des Playoffs à trois points.

14 SUR 23 DU PARKING…! (61%)

Un niveau de chaleur historique, avec 8 joueurs différents qui ont mis un trois points.

🚨 NOUVEAU RECORD NBA ALL TIME

Les Cavs viennent d’envoyer un incroyable 11/16 À TROIS POINTS (🤯) sur le seul deuxième quart temps.

Cleveland a fait le plus dur, Miami est dans les cordes… mais pas tant que ça. Temps faible dans l’Ohio, le brouillard après la pluie de 3-points, et le Heat revient, à l’ancienne, pour nous offrir une fin de match serrée, on ne dit pas non car à ce moment-là le premier bâillement intervient et le café ne fait officiellement plus effet à partir du quatrième.

On est sur un 25 à 8 pour Miami dans le moment le plus crucial du match.

Fort heureusement pour les Cavs, deux hommes vont faire du dernier quart-temps un festival. Donovan Mitchell tout d’abord, clutchissime car auteur de 17 de ses 30 pions dans les dernières minutes, puis Nikola Jovic, l’ailier du Heat envoyant probablement la plus grosse disasterclass du printemps, tellement cata qu’on en a même fait une compil…

Nikola Jovic ROUGH 4th quarter 😭

Cleveland s’impose finalement, presque sans trembler, et retourne donc à Miami fort d’un 2-0 qui permet de voir venir. La route vers les Finales sera longue, espérons pour eux qu’ils y croiseront plus de Nikola Jovic que de Nikola Jokic.

CAVS WIN !! ⚔️

Cleveland mène 2-0 contre Miami, Donovan Mitchell n’a rien voulu savoir : 17 de ses 30 points dans le money time.

Les Cavs se sont fait bien bien peur, record all time à trois points puis comeback du Heat, ça a fini le boulot au finish !

