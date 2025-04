Cette nuit les Celtics ont doublé la mise face au Magic, et ce sans leur leader offensif Jayson Tatum. Comme souvent, Jaylen Brown a pris la relève et, comme souvent, le résultat a été salement efficace.

Les Celtics, c’est cette équipe qui se permet d’envoyer un MVP des Finales faire le boulot lorsque la star de l’équipe est absente. C’est en partie pour ce genre de phrase que Boston est parfois considéré comme LE favori pour le titre NBA cette année encore, et cette nuit Jaylen Brown a en tout cas amené de l’eau à ce moulin.

36 points à 12/19 au tir dont 5/7 du parking, 7/8 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes et 1 steal en 42 minutes

La totale. Il a fait la totale au Magic, pour le plus grand bonheur du père de Deuce, présent sur le banc des Celtics pour pousser les copains. Cette nuit Jaylen Brown avait ce regard qu’on lui connait, souvent synonyme de démo à venir. Kristaps Porzingis a performé (et beaucoup saigné), Payton Pritchard et Derrick White ont mis quelques tirs, mais c’est bel et bien l’amigo JB qui a porté Boston, notamment en toute fin de match quand il fallu faire comprendre au Magic qu’espérer c’est bien, mais comprendre c’est mieux. Allez, on vous laisse avec quelques highlights, décidément cette équipe de Boston est un sacré monstre à plusieurs têtes…

JAYLEN BROWN STEPPED UP & SHOWED OUT IN GAME 2!!!

🍀 36 PTS

🍀 10 REB

🍀 5 AST

🍀 5 3PM

Celtics take a 2-0 series lead. #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/4FcKmtc2lS

— NBA (@NBA) April 24, 2025