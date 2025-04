Trois matchs cette nuit, trois Games 2, et si à l’Est on ronfle un peu, à l’Ouest ça commence à s’envoyer quelques mandales. Envoyez le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

pas de Français cette nuit sur les parquets NBA, juste nous devant notre PC.

Le highlight de la nuit

JALEN GREEN TAKES FLIGHT 🚀🚀

GETS A HEAD OF STEAM AND THROWS IT DOWN!!!

Warriors/Rockets | Game 2 | TNT pic.twitter.com/GmD1wMtuGP

— NBA (@NBA) April 24, 2025

Le bracket des Playoffs

Le programme NBA de ce soir