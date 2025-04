Jalen Green avait été vivement critiqué après le premier match de la série entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors. L’arrière a réagi avec brio en étant le meilleur joueur du Game 2 et en permettant à son équipe de revenir à égalité.

Cette nuit, Jalen Green n’avait qu’un seul mot d’ordre : allumer la mèche. L’arrière a tenté 18 tirs à 3-points lors de la deuxième rencontre de la série opposant les Houston Rockets et les Golden State Warriors. Une stratégie risquée en cas d’échecs trop nombreux, mais avec huit réussites, l’ambassadeur d’une marque de parfum s’en est plus que bien sorti.

Surtout qu’il a été juste dans d’autres aspects du jeu. Ses (plus rares) excursions vers le panier ont été couronnées de succès avec un 5/7 au tir dans la raquette et le deuxième choix de la Draft 2021 a également réussi à impliquer ses coéquipiers avec de la bonne distribution de ballons. Sa ligne statistique finale est belle avec, en 36 minutes, 38 points, 6 passes décisives, 4 rebonds et 3 interceptions à 13/25 au tir, 8/18 de loin et 4/5 aux lancers francs.

Une très belle réaction après un premier match de mauvaise facture, qui avait, en partie, condamné les chances de son équipe.

Si Alperen Sengun est le leader de cette équipe des Houston Rockets, Jalen Green est le détonateur, le baromètre. S’il est dans un bon soir, tout l’effectif prend confiance et il n’y a que peu de choses qui puissent arriver à la franchise texane. Cette nuit, de nombreuses disputes ont éclaté entre les Warriors et les jeunes joueurs d’Ime Udoka ; jamais ils n’ont complètement perdu leur sang froid.

Les Rockets sont revenus à hauteur de leurs adversaires cette nuit et ils le doivent en grande partie à Jalen Green. Maintenant la série déménage à Golden State et le suspense avec. Que ce premier tour soit long, et pour ça, il faut que l’arrière continue à jouer avec confiance.