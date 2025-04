Source image : Montage via YouTube

Darius Garland n’a pas fait dans la langue de bois. Il a préféré balancer des échardes par dizaines dans une seule et même direction. Le meneur des Cleveland Cavaliers a assumé, devant les médias que le plan de jeu de son équipe était d’attaquer sur Tyler Herro. De quoi mettre un petit peu plus d’essence sur le feu avant le troisième match de la série.

Les Cleveland Cavaliers mènent 2 à 0 face au Miami Heat et si le premier match avait été dominé de la tête et des épaules par les hommes de Kenny Atkinson, le deuxième a été un petit peu plus serré. Dans le money-time, la confiance des leaders de la Conférence Est a fait la différence…

Ça et un plan de jeu rondement mené que Darius Garland n’a pas hésité à dévoiler devant les médias. Lorsqu’un journaliste, après la rencontre, lui a demandé quelle était la clé pour jouer proprement, le meneur de jeu a décidé de sortir le lance-flammes :

“Il faut s’en prendre à Tyler Herro, et prendre soin de la balle. Ne pas jouer dans des petits espaces, et s’en prendre à leurs pires défenseurs.”

On ne connaît pas les relations personnelles entre les deux All-Stars, mais il est rare qu’un joueur, surtout aussi discret que Darius Garland, s’en prenne à un autre de manière si frontale. Erik Spoelstra s’en doutait déjà sûrement, mais il sait comment adapter sa défense pour le Game 3.

La série déménage à Miami et avec elle un Tyler Herro qui sera sûrement remonté. Déjà, cette nuit, l’arrière floridien a sorti une belle prestation offensive avec 33 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, mais il faudra sûrement être encore plus efficace pour espérer faire douter la force tranquille de Cleveland.

Le coaching staff du Heat va sûrement passer en boucle cette vidéo pour motiver leur leader offensif. Les duels entre les deux hommes lors des prochains matchs seront particulièrement intéressants à suivre !

Source texte : @realcavsfans