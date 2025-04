Les Houston Rockets jouent-ils trop physique ?

La deuxième rencontre de la série entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets a été marquée par un nombre d’actions litigieuses très important. Les coups ont fusé, de part et d’autre, mais surtout du côté texan, et des joueurs, comme Jimmy Butler, n’en sont pas sortis indemnes. Est-ce que les hommes d’Ime Udoka vont trop loin dans le défi physique ?

Avant le début de la série entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets, les points forts de chaque équipe étaient clairs : les californiens pouvaient s’appuyer sur leur expérience, le talent de leurs meilleurs joueurs, l’adresse, tandis que les Texans avaient l’avantage sur le côté physique et athlétique.

Alors maintenant que, pour s’imposer, Houston s’appuie sans restreinte sur cette qualité, rentre dans la tête (et le corps) de nombre de leurs adversaires, est-ce possible de leur reprocher ? Est-ce que, grossièrement, pour gagner il faut être prêt à tout quitte à blesser des joueurs ?

Bien sûr ce n’est pas l’intention principale des joueurs d’Ime Udoka et la question est volontairement provocatrice, mais lors de ce Game 2, un cap physique a été passé et pas à moitié. Si les Warriors ne sont pas des enfant de choeur, Draymond Green en tête, et ont su répondre par séquences, les actions limites des Fusées se sont multipliées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

À la vue de ces images, deux équipes semblent s’opposer, deux manières de voir le basket-ball et les Playoffs. Ceux qui vont mettre en avant l’esprit sportif, le respect du jeu et des joueurs. Les actions peuvent être considérées comme choquantes et vont peut-être changer l’issue de la série. Jimmy Butler est sorti sur blessure après cette chute non maîtrisée d’Amen Thompson, Stephen Curry et Draymond Green auraient pu avoir des soucis avec les actions illicites de Dillon Brooks et Jalen Green. Mettre en danger l’intégrité physique des autres pour remporter une victoire ne peut pas faire l’unanimité, et c’est tant mieux, les critiques existent et se doivent d’être entendues et respectées.

De l’autre côté, il y a ceux qui argumenteront que c’est ça, l’intensité des Playoffs. Deux équipes qui se détestent, prêtes à tout pour gagner et qui ne se font aucun cadeau. Ceux qui ont respecté les Bad Boys de Detroit et leurs Jordan Rules car c’est bien cette manière de jouer qui a fait naître leur succès. Il a souvent été entendu, ces dernières années, que la NBA devenait soft et selon certains, des telles rivalités et des matchs aussi tendus sont une bénédiction pour le jeu. D’ailleurs, l’arbitrage semble aller, de manière surprenante, dans ce sens. Cette nuit, les zèbres ont laissé jouer ne distribuant que peu de fautes et lancers-francs au vu du contexte.

La question mérite donc d’être posée et difficile d’y apporter une réponse objective. Tout le monde savait que si les Warriors se sortaient du piège Rockets, ils ne le feraient pas indemnes. Houston est une jeune équipe qui monte et qui a trouvé son identité. Des monstres physiques qui auraient tord de ne pas en profiter, mais qui, peut-être, pourraient y être fidèles tout en prenant moins le risque d’être dangereux…

Et vous, quelle est votre opinion sur le sujet ?