Draymond Green intègre le Top 20 des meilleurs intercepteurs all-time en Playoffs

Auteur de 3 interceptions lors de la défaite des Warriors à Houston cette nuit, Draymond Green monte un peu plus dans la hiérarchie des voleurs de ballon en Playoffs NBA. Il est désormais 20ème au classement all-time.

Malgré ses 35 ans, Draymond Green prouve qu’il est toujours un défenseur élite en NBA, il est même finaliste pour le titre de Défenseur de l’année. Grand habitué des Playoffs, grâce à la dynastie Warriors, Green a eu le temps de compiler pas mal d’interceptions au fil des années. Avec les 3 ballons volés de cette nuit, il est passé à 246 steals en carrière sur les Playoffs et c’est un de plus que le mythique Hakeem Olajuwon, qui était détenteur de la 20ème place des meilleurs intercepteurs en postseason. Un siège désormais détenu par le pitbull des Dubs.

Avec encore quelques saisons dans les jambes, Draymond Green a largement la place de monter de quelques rangs dans le classement. Dennis Johnson, qui n’a qu’un steal de plus, devrait vite être mis dans le rétro. A voir pour Kawhi Leonard, qui peut lui encore augmenter son total. Pour rattraper Karl Malone dès cette saison, il faudra un parcours long des Warriors, mais ce n’est pas impossible. Le classement est toujours dominé par LeBron James et ses 485 interceptions, un record qui sera bien dur à aller chercher pour quiconque.

