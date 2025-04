C’est l’heure de la retraite pour Jimmer Fredette ! Le guard, membre de la Draft NBA 2011, a annoncé sur les réseaux sa volonté de ranger les baskets.

Il y a probablement un univers où Jimmer Fredette aurait pu devenir un très bon joueur NBA. Malgré un profil de shooteur élite, qui lui a permis de flamber en NCAA (jusqu’à 29 points de moyenne !), le guard n’a jamais pu reproduire ses qualités de scoreur dans la Grande Ligue. Choisi en 10ème position de la Draft 2011, il était arrivé en NBA avec une cote solide (il avait été nommé Joueur de l’année en NCAA en 2011) mais son passage à Sacramento aura finalement été sans grande saveur. Pas mieux chez les Bulls, ni les Pelicans ou encore les Knicks.

Sans avenir en NBA, il avait finalement fait le choix de s’expatrier en Chine en 2016, à seulement 27 ans. Dans l’Empire du Milieu, le shooteur s’est construit une véritable légende avec des flambées de tous les côtés et plus de 37 points par match sur plusieurs saisons de suite. Des perfs qui lui avaient permis de retenter à nouveau sa chance en NBA en 2019 du côté de Phoenix, sans grand succès une fois de plus.

Passé rapidement par le Panathinaikos en Grèce puis de nouveau la Chine, on avait retrouvé sa trace en basket 3×3, où il avait réussi à devenir numéro un mondial, dans un format qui convenait mieux à son style. Membre du groupe américain sélectionné pour les JO de Paris 2024, il n’avait disputé qu’une rencontre pour cause de blessure. Un peu moins d’un an plus tard, il a décidé de dire stop.

It’s time to say goodbye to basketball. I have loved every second of my career through the good and the bad! Thank you all for the support throughout the years. Basketball has made me who I am today. Excited for what is next in my life with my family! pic.twitter.com/Rx4r8Y4yfG

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) April 23, 2025

“Il est temps de dire au revoir au basket-ball. J’ai aimé chaque seconde de ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments”. “Merci à tous pour votre soutien tout au long de ces années. Le basket a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je suis impatient de connaître la prochaine étape de ma vie aux côtés de ma famille.”

Source texte : Jimmer Fredette