Comme en 2021 à Tokyo, il n’y aura pas que du basket 5-contre-5 (5×5) à Paris dans quelques mois. Il y aura aussi le 3×3, avec bien entendu une équipe représentant Team USA. Au sein de cette dernière ? On retrouvera notamment Jimmer Fredette.

Meilleur joueur universitaire en 2011, sniper redoutable, sélectionné en 10e position de la Draft NBA il y a 13 ans, Jimmer Fredette n’a pas réalisé la carrière qu’il avait sans doute imaginée, lui qui a terminé aux Shanghai Sharks après un passage en G-League (D-League à l’époque) et en Europe. Mais il a trouvé un nouveau chemin pour redorer son blason.

Comme l’indique The Athletic, Fredette portera les couleurs de Team USA cet été aux Jeux Olympiques de Paris, pour représenter l’équipe américaine lors de la compétition de 3×3. Il sera accompagné par Canyon Barry, Kareem Maddox et Dylan Travis. Pour info, c’est la première fois que Team USA envoie une équipe masculine aux JO pour le 3×3, elle qui ne s’était pas qualifiée pour Tokyo 2021.

Jimmer Fredette à Paris, ça sonne bizarre dit comme ça mais ce n’est pas vraiment une surprise. L’ancien joueur des Kings a en effet intégré l’équipe de 3×3 de Team USA en 2022, lors de l’AmeriCup qu’il a gagnée avec ses copains Barry, Maddox et Travis. Fredette a ensuite remporté la médaille d’argent à la Coupe du Monde de 3×3 2023 (défaite en finale contre la Serbie), une compétition dans laquelle il a brillé.

