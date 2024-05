Officiel, les Celtics affronteront les Cavaliers en demi-finales de Conférence Est

Après la victoire des Cavaliers lors du Game 7 face au Magic, on connaît le plateau complet des demi-finales de conférence. Cleveland va affronter Boston, meilleure équipe de saison régulière.

Cavaliers vs Celtics, voilà une affiche qui va rappeler quelques souvenirs.

Quinze ans après les affrontements entre les Cavs de LeBron James et le Big Three Paul Pierce – Kevin Garnett – Ray Allen, et six ans après leur dernière confrontation en Finales de Conférence Est, les deux franchises se retrouvent au premier tour des Playoffs 2024.

🚨 OFFICIEL : BOSTON – CLEVELAND EN DEMI FINALE DE LA CONFÉRENCE EST !! pic.twitter.com/aak5dvplth

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2024

Cette fois-ci, pas de LeBron évidemment, mais une formation de Cleveland guidée par Donovan Mitchell qui tentera de regarder droit dans les yeux la meilleure équipe de saison régulière. Les Celtics de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Cie ont remporté 64 matchs et seront très largement favoris dans cette série, malgré l’absence de Kristaps Porzingis. Côté Cleveland, on surveillera l’état de santé du pivot Jarrett Allen, qui a raté les derniers matchs contre Orlando.

Passés sans convaincre face au Magic (4-3), les hommes de J.B. Bickerstaff devront clairement élever leur niveau de jeu s’ils veulent avoir une chance de survivre contre le rouleau-compresseur bostonien. Le premier match est prévu dans la nuit de mardi à mercredi (1h) au TD Garden, reste à voir s’il y en aura plus que quatre.