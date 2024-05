Mike Budenholzer était prêt à “aller sur la lune” pour coacher les Suns

Nouvel entraîneur des Phoenix Suns après le renvoi de Frank Vogel, Mike Budenholzer était sur le podium hier pour sa conférence de presse d’intronisation. Ce qu’on retient ? Coach Bud était prêt à tout pour entraîner l’équipe de son État natal.

Mike Budenholzer est né et a grandi à Holbrook, une petite ville de l’Arizona située à 300 kilomètres de Phoenix. Cinq décennies plus tard, il se retrouve entraîneur des Phoenix Suns. Alors forcément, l’émotion est de mise pour Coach Bud, qui a toujours un peu de mal à réaliser pour l’instant.

Mais Mike l’a dit lui-même, il veut très vite se focaliser sur le challenge qui se retrouve face à lui : maximiser le Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal pour faire des Suns un vrai candidat au titre. Un challenge excitant, mais aussi rempli de pression. Mike Budenholzer en est bien conscient mais une telle opportunité, ça ne se présente pas tous les jours.

“Je suis excité à l’idée de travailler avec ce roster et ces joueurs. On a des grands joueurs. Et avec des grands joueurs, il y a de grosses attentes. C’est ce qu’on veut. […] J’aurais été prêt à aller sur la lune pour coacher cette équipe. Je coacherais cette équipe même si elle était en Alaska, ou au Danemark (où il a fait ses débuts en tant que coach, ndlr.). Je serais allé n’importe où pour coacher cette équipe.”

Après une année off suite à une fin compliquée chez les Bucks (élimination au premier tour des Playoffs 2023, et décès de son frère pendant la série), Mike Budenholzer revient avec les batteries rechargées. L’ancien Coach de l’Année (2015 et 2019) et Champion NBA 2021 avec Milwaukee a connu du succès partout où il est passé, et sa grosse expérience (dix ans de coaching, 17 ans en tant qu’assistant aux Spurs) devrait lui servir dans cette mission périlleuse.

Source texte : ESPN

Quelques extraits de la conférence de presse de Mike Budenholzer

Proud to have Mike Budenholzer as our new head coach of the @Suns! Mike is a proven winner and the right leader to take us to the next level as we work toward our championship goals. pic.twitter.com/1GVvFwjYov

— Mat Ishbia (@Mishbia15) May 17, 2024

La question du meneur : “On a probablement besoin d’un meneur, mais on doit aussi savoir jouer sans.”

'Probably need one."

Mike Budenholzer on having a point guard, but said they need to be able to play without one. #Suns pic.twitter.com/RXDcQOQRSm

— Duane Rankin (@DuaneRankin) May 17, 2024

L’impact de son année off : “Cela m’a fait beaucoup de bien. C’était très important de pouvoir passer du temps avec mes enfants et ma famille.”

“This year for me was really healthy. I had a list of priorities, diving into my kids, my family, super important. We’ve been through a lot. Really the time with my kids was amazing.”

Mike Budenholzer invested time in "my body, my mind, my spirit." Didn't coach this year. #Suns https://t.co/WzFUor8MeL pic.twitter.com/M1JwaSr6ku

— Duane Rankin (@DuaneRankin) May 18, 2024

"I would coach this team if it was on the moon. … I would go anywhere to coach this team."

New Phoenix Suns head coach Mike Budenholzer isn't taking this "surreal" opportunity for granted and can't wait to get to work in the desert.

📽️: @KZimmermanAZ pic.twitter.com/38DX5ZpEM2

— Arizona Sports (@AZSports) May 17, 2024

From his views on player accountability to getting up more 3s, Mike Budenholzer gave us a better idea of what to expect from the new Suns head coach. Here are my 5 biggest takeaways from his introductory press conference: https://t.co/4iTFVQs5j9

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) May 17, 2024