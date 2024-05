À la suite des rumeurs ayant pris énormément d’ampleur hier, Shams Charania confirme aujourd’hui : Mike Budenholzer va devenir le nouveau coach des Suns ! L’insider parle d’un montant financier encore une fois important pour signer le technicien champion NBA 2021. En espérant qu’il fasse plus d’un an.

Les Suns doivent plus de 20 millions de dollars à Frank Vogel, tout fraîchement débarqué. Pas grave, puisqu’ils viennent – selon Shams – de remettre un montant supérieur à 10 millions de dollars (8 chiffres) pour engager Mike Budenholzer, le coach champion NBA 2021 avec les Bucks. Sans job cette saison, le tacticien aura la lourde tâche de faire fonctionner ce groupe, ordonné autour de superstars et assez mal équilibré. La claque reçue en Playoffs en est la meilleure preuve.

Ok Mike Budenholzer aux Suns ça commence à sentir l’annonce officielle. https://t.co/4jYpri9YA4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2024

Natif de l’Arizona, Bud’ rentre donc chez lui, dans une équipe taillée – sur le papier – pour le titre NBA. Ne reste plus qu’à la faire fonctionner, mais ça, c’est encore une autre histoire. Son boulot commencera sans doute par la recherche de profils pouvant apporter significativement derrière le trio Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal. Tout en réussissant à créer une véritable alchimie collective entre les 3 larrons. La tâche s’annonce compliquée, mais la récompense potentielle est largement à la hauteur des efforts à fournir. Wait and see !

Source : The Athletic