Celtics – Mavs : ce qu’un titre signifierait pour les deux franchises

Les NBA Finales s’apprêtent à débuter et le titre se jouera donc entre les Celtics et les Mavericks. En attendant de savoir qui de Jayson Tatum ou Luka Doncic lèvera le trophée, petit focus sur la signification d’une bague pour les deux franchises.

Boston, la fin d’une (trop) longue attente

Associer les Celtics et le titre NBA, c’est comme associer la brosse à dents et le dentifrice, les deux semblent tout simplement indissociables. En 78 ans d’existence, Boston a remporté le titre à 17 reprises (leader de NBA, à égalité avec les Lakers) tout en prenant part à 22 Finales NBA au total. C’est tout simplement énorme.

Pour autant, les amoureux du trèfle respirent beaucoup moins le doux parfum du Larry O’Brien Trophy depuis quelques années maintenant. Le dernier titre remporté par la franchise remonte à 2008 avec Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. 16 ans, c’est long pour une franchise habituée à tout rafler mais il y a pire.

Si on remonte encore plus loin, il faut attendre 1986 pour trouver trace d’un nouveau titre des Celtics. Cela fait donc un seul titre en 38 ans, soit quasiment la moitié de l’existence de la franchise… Pas vraiment les standards d’une équipe qui avait remporté 16 bannières lors de ses 40 premières années.

Outre la validation du projet autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, un titre permettrait donc aux Celtics d’enfin revenir au premier plan mais aussi de retrouver la première place au palmarès des franchises NBA titrées, tout en faisant un bon pied de nez à leurs rivaux Lakers.

Au passage, Joe Mazzulla deviendrait le plus jeune coach à remporter un titre NBA depuis un certain.. Bill Russell en 1969. Du côté de la direction, ce serait la finalisation d’un excellent travail de la part Brad Stevens, véritable architecte de la version 2024 des Celtics (ajout de Derrick White, puis Jrue Holiday et Kristaps Porzingis notamment).

Palmarès des franchises NBA

Boston Celtics, Los Angeles Lakers : 17 titres

Golden State Warriors : 7 titres

Philadelphie Sixers : 3 titres

Dallas sort de l’ombre de Dirk Nowitzki et ouvre l’ère Luka Doncic

Les Mavs continuent leur magnifique parcours sur ces Playoffs 2024. En éliminant trois équipes au-dessus des 50 victoires cette saison, la bande à Luka Doncic a réalisé une performance plus vu depuis 2010 et les Lakers de Kobe Bryant. Comme un symbole, c’est le même adversaire qui se dresse en face pour les NBA Finales : les Boston Celtics. On verra si l’histoire se répète.

The Mavs are the first team since the 2010 Lakers to beat three 50+ win teams on the way to the finals. Kobe and the Lakers beat the big 4 Celtics in those finals.

Can the Mavs do the same vs the Celtics this season? pic.twitter.com/4BIWmOfFoq

— kobes.goat_ (@kobesgoat_) June 1, 2024

Contrairement à Boston, Dallas n’est pas une grande habituée de la dernière série de la saison. La franchise ne disputera que ses troisièmes Finales depuis sa création en 1980. Les deux premières étaient à chaque fois contre le Miami Heat. L’histoire retiendra surtout ce magnifique titre remporté en 2011 face aux Heatles de LeBron James, où Dirk Nowitzki avait offert à l’équipe texane son premier trophée. Le géant allemand, véritable GOAT des Mavs, a toujours été là lors des plus longues campagnes de Dallas en Playoffs, que ce soit en 2006 ou en 2011.

Sa retraite en 2019 avait permis un véritable passage de flambeau avec l’arrivée du jeune prodige Luka Doncic aux Mavs lors de la Draft 2018. Depuis, les comparos ne cessent de se répéter entre les deux joueurs. Luka s’empare peu à peu des records de franchise de Nowitzki et Jason Kidd l’appelle déjà volontiers le plus grand joueur de l’histoire de Dallas. Pour autant, c’est seulement avec l’obtention d’un titre NBA que Luka Doncic pourra vraiment rejoindre Dirk Nowitzki dans la légende des Mavs.

À l’instar des autres franchises à un titre (Kings, Blazers, Wizards pour en citer quelques unes), Dallas pourrait ainsi sortir de l’ombre de “l’âge d’or” (version Wunderkind) et écrire un nouveau chapitre de son histoire, derrière la malice d’un génie slovène nouvellement couronné.