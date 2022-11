Injouable cette nuit face aux Warriors, Luka Doncic a encore conjugué l’extraordinaire avec l’historique. En réalisant un vingtième match à au moins 40 points avec les Mavs, il égale un certain… Dirk Nowitzki dans les bouquins d’histoire de la franchise.

Légende ultime à Dallas, Dirk Nowitzki est la référence absolue pour tout fan des Mavs qui se respecte. En 20 saisons au Texas, l’ailier-fort a remporté un trophée de MVP, ramené un titre NBA mais il a aussi réalisé quelques sacrés cartons offensifs. Parmi eux, on trouve donc 20 matchs au-dessus des 40 unités. Luka Doncic, son successeur à la tête de la franchise, aura donc atteint ce même total en même pas… 5 saisons. Candace Parker, aux commentaires pour TNT, claque la phrase qui fait toute la dif’ : « il n’a que 23 ans ». Ouais c’est tout simplement flippant ce que réalise Luka Doncic et il n’est même pas dans son prime. Le garçon remplit les livres de records et le meilleur reste sans doute à venir.

Nombre de matchs avec minimum 40 points sous le maillot de Dallas : Dirk Nowitzki – 20 Luka Doncic – 20* (*Luka Doncic a 23 ans mdrrrrr) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2022

Auteur de sa meilleure saison en carrière (33,5 points, 8,8 rebonds et 8,6 passes), le Don’ est plus que jamais en course pour remporter son premier titre de MVP et rejoindre ainsi Dirk dans une autre catégorie encore plus glorieuse. On notera tout de même que la légende allemande n’était pas le recordman des matchs à 40 points au sein des Mavs. Mark Aguirre, star de Dallas dans les années 80 avant son passage aux Bad Boys de Detroit, détient encore la couronne au Texas avec 22 rencontres au-dessus des 40 pions. Les amateurs de Math Sup’ se régalent : encore trois flambées au scoring pour Luka Magic et il sera seul au monde dans la rubrique. Vu la forme actuelle du garçon, ça peut être bouclé la semaine prochaine. Et c’est même pas une blague.

Luka Doncic continue d’écrire son histoire avec Dallas et pour cela il fait trembler toujours plus les ficelles de la Grande Ligue. Quelque chose nous dit qu’on va écrire son nom et record dans la même phrase à nouveau très bientôt.