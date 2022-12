A one-man show. Une expression qui résume assez bien le passage à tabac la très grosse perf posée par Luka Doncic face aux Rockets cette nuit. Apparemment, tabasser Houston c’est protocolaire dans le Texas (même les Spurs s’y sont mis lundi dernier) et le Matador de Dallas n’a pas voulu déroger à la règle.

Déjà 21 matchs à 30 points ou plus, dont 5 au-dessus de la barre des 40 unités en seulement 28 matchs cette saison, mais Luka Doncic n’avait pas encore claqué de perf à 50 pions. C’est désormais chose faite. Et qui de mieux que les Rockets comme cibles de ce genre de matraquage ? Eh ben, on vous le demande… La victoire des Mavs n’est certes pas écrasante (112-106) mais la mixtape du Slovène, en revanche… Le second scoreur côté Dallas ? Au choix : Spencer Dinwiddie ou Davis Bertans, les deux plafonnant à 11 points. Si aux 17 paniers marqués par Luka Magic, on ajoute les 10 inscrits par ses coéquipiers sur l’une de ses assists, on obtient… les trois-quarts des Field Goals des Mavericks ce soir ! C’est sans doute aussi impressionnant que c’est inquiétant, mais on y reviendra.

LUKA FROM DEEP FOR THE 50 PIECE 😱 MAVS LEAD 112-106 WITH 12.4 REMAINING 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/HqkGtHg6lI — NBA (@NBA) December 24, 2022

Petite bombinette à 9m50 pour valider les 50 patates et clore le match au passage, ça va Luka, on te dérange pas ? Avec ce match, le meneur de Dallas signe sa deuxième meilleure perf au scoring en carrière, seulement un point derrière les 51 puntos posés sur la truffe des Clippers la saison dernière. On passe même à deux doigts du triple-double, enfin à deux rebonds dans le cas précis (50 points, 8 rebonds, 10 assists). Grosse victoire pour les Mavs, qui vont profiter de la défaite des Blazers pour revenir à hauteur de Portland, aux portes du top 8 de l’Ouest.

Ça nous empêcherait presque de parler du très bon match de Jabari Smith, rookie star des Rockets. 24 points (à 9/17 au tir), un career-high accompagné de 10 rebonds et un vrai step-up dans le clutch. Le jeune poste 4 de Houston commence enfin à s’affirmer et ça fait plaisir.

Mais revenons-en à nos moutons, enfin à notre Slovène. Avec ce match, Luka Magic passe (déjà) devant un autre Européen, un certain Dirk Nowitzki, au nombre de matchs à 40 points et plus réalisés sous les couleurs des Mavs. Petit rappel pour ceux qui l’auraient oublié : le boug à 23 ans. VINGT-TROIS. Et on parle de passer LA légende de Dallas, qui a pour sa part dû passer 21 longues saisons et 1460 matchs dans la franchise texane afin de pouvoir établir ce record, brisé en seulement 293 rencontres par le Wonder Boy.

Mavs W Luka passes Dirk for the second most 40+ point games in Mavs history. pic.twitter.com/SjBuhaXxj2 — NBA (@NBA) December 24, 2022

Plus de 32 points de moyenne en 30 matchs joués, et un pic atteint à 50 points, le tout à seulement 23 ans. On a du mal à ne pas prendre pour acquis la précocité exceptionnelle de Luka Doncic. Peut-être que le front office de Dallas est d’ailleurs dans la même situation, mais pour en revenir à la stat précédemment évoquée, compter sur un seul et unique joueur pour créer 75% des paniers de l’équipe est suicidaire pour les Mavs, on se tue à le dire depuis l’entame de la saison. Il va falloir entourer Luka, et ce avant que le Slovène ne se blesse de fatigue ou ne pète littéralement un câble. D’ici là, on continue de profiter du génie.