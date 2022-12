On ne va pas se mentir : c’était le Main Event de la nuit. Les Bucks, leaders de la Ligue au bilan avec 22 victoires pour 9 défaites, partaient en vadrouille du côté de Brooklyn, chez des Nets pour leur part lancés sur une incroyable série de sept succès. Spoiler, cette fois Kevin Durant n’a même pas eu besoin de vérifier si les orteils dépassaient la ligne…

Dans un choc au sommet entre Bucks et Nets, on ne s’attendrait certainement pas à parler en premier de… Nic Claxton, et pourtant c’est exactement ce que l’on va faire. Le pivot des Nets a été parfait dans la victoire des siens 118 à 100 cette nuit, parfait des deux côtés du terrain qui plus est. Non seulement le big man brooklynien a fait le taf pour ralentir Giannis en défense, mais en attaque l’ami Claxton s’est dit : “aujourd’hui appelez-moi Kareem”. Vous trouvez qu’on en fait des caisses pour un season-high à 19 points ? Vous n’avez sûrement pas vu ses petits hooks main gauche à quatre mètres, de toute beauté. Nic est même passé à deux doigts de la feuille parfaite, mais un putback loupé en début de quatrième l’oblige à ne se contenter “que” d’un 9/10, accompagné de 8 rebonds, 5 caviars et 3 bonnes interceptions. On est sur un pain complet ici.

Gros match également pour Ben Simmons ! Encore efficace dans tous les secteurs, le Boomer passe à deux petites assists du triple-double (12 points, 11 rebonds, 8 passes, 3 interceptions). Très présent défensivement et intelligent dans ses décisions offensives, le Ben Simmons des grands jours en somme… Avec les deux énergumènes précédemment nommés, et la présence de KD pour aider en défense, le Greek Freak du Wisconsin n’a pour sa part pu prendre que 13 tirs. Bon, grosse réussite tout de même pour le Grec, qui termine à 26 points et 13 rebonds. Gros match offensif de Brook Lopez également qui épaule son leader avec 23 pions, mais le Bropez n’était pas dans ses standards défensifs en revanche, et ça s’est ressenti sur la force de la raquette de Milwaukee.

Sur le banc des accusés côté Bucks, on retrouve tout d’abord Grayson Allen, mis en cause pour abandon de poste (un match fantomatique de l’arrière), mais aussi Jevon Carter pour tentative de vandalisme sur les panneaux de Brooklyn (2/10 au tir dont 0/6 de loin) mais aussi Giannis lui-même, accusé d’un fait de pertes de balles aggravé, doublé d’une tentative de dirty play à l’encontre de Nic Claxton. Pas jojo ça monsieur, pas la première fois en plus…

Brooklyn poursuit donc finalement sa série de victoires et pousse le curseur à huit, revenant par la même à une demi-longueur des Cavaliers qui occupent toujours la troisième place de l’Est. Les Nets semblent enfin trouver leur rythme, avec une infirmerie vide et un collectif au contraire bien rempli, alors y’a plus qu’à espérer que ça dure.