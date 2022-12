Denver accueillait Portland ce vendredi soir à domicile, une rivalité que l’on connaît bien dans la Division Nord-Ouest. Timides en première mi-temps, les Nuggets ont déroulé en seconde, s’imposant 102 à 107 pour confirmer leur récente forme : 6 victoires sur les 7 derniers matchs, pole position à l’Ouest.

On parle souvent de Nikola Jokic, et pas pour n’importe quelle raison.

Le pivot des Nuggets est dans sa forme habituelle, c’est-à-dire celle de gros candidat MVP, et sa franchise le suit dans son sillage. Cependant, ces derniers temps le Joker devait faire – again – avec les blessures de ses coéquipiers, ne pouvant pas compter sur tout le monde et devant donc tracter l’équipe sur ses belles épaules bien dodues.

Pas un problème pour le joueur de la semaine à l’Ouest, qui a roulé sur la concurrence et a attendu sagement que ses copains reviennent.

Jamal Murray et Michael Porter Jr étaient donc en piste ce vendredi, un cadeau de Noël anticipé qui a donné le sourire aux fans de Denver. Le vrai 5 majeur était de retour, face à un adversaire coriace en Portland, qui montrait dans le second quart-temps que les deux dernières défaites à OKC étaient des petites erreurs de parcours.

C’était sans compter sur les Nuggets justement, en nette progression défensive ces derniers temps, et qui ont tabassé les Blazers dans le troisième quart (35-16).

Toyota Game Recap: Nuggets grab a home win and continue their winning streak! #MileHighBasketball pic.twitter.com/zCPlBmEQ3A — AltitudeTV (@AltitudeTV) December 24, 2022

Abattus par cette déferlante, Damian Lillard et ses boys n’ont jamais pu revenir, s’inclinant sur un parquet qu’ils connaissent bien.

Pour Denver, la dynamique est formidable : 6 victoires en 7 matchs, et des rendez-vous gérés comme des grands.

C’était justement un des aspects mentionnés en début de saison, avant que l’aventure ne commence. Est-ce que ces Nuggets sont capables de taper du poing sur la table, en montrant qu’ils sont eux aussi parmi les favoris pour remporter le titre de champion ? Vaincre la grosse concurrence, à domicile comme à l’extérieur, en antenne nationale ou locale, est une des légères conditions.

Après avoir démoli des équipes de bas de tableau, les hommes de Mike Malone ont écarté Memphis puis Portland dans la même semaine, de quoi bomber le torse avant un affrontement colossal : le Christmas Day face aux Suns. Connaissant là aussi l’historique entre ces deux franchises, il sera primordial pour Denver de faire belle impression devant la planète basket.

Et sachant que les Nuggets iront ensuite 2 fois à Sacramento avant de recevoir les Celtics, les opportunités d’envoyer un message à la Ligue seront bien présentes.

Si Bruce Brown et sa compagnie jouent aussi justement en attaque tout en élevant leur intensité et discipline défensive, la discussion tournera vite pour le Larry O’Brien Trophy.

Denver régale, Denver assure, Denver évite les mauvais pièges et enchaîne les bons résultats. Le rendez-vous de ce dimanche est de la plus haute importance : quelle équipe se pointera face aux Suns ? La réponse, après les cadeaux, dans quelques heures…