Vous connaissez la petite habitude du lundi soir : la NBA dévoile ses joueurs de la semaine à l’Ouest comme à l’Est et aujourd’hui, Nikola Jokic et Donovan Mitchell volent la vedette à tout le monde. Enfin “volent”, façon de parler hein, car les deux ont vraiment cartonné.

Le double MVP Nikola Jokic a commencé sa saison en trottinant mais ça y est, le monstre du Colorado a retrouvé ses standards : 36 points de moyenne sur la semaine, 17,3 rebonds, 8,7 passes, 3,7 interceptions (6 turnovers certes), le tout à 62,3% au tir et presque 81% depuis la ligne des lancers-francs. Les chiffres sont complètement dingos, le Joker restant notamment sur une performance hallucinante face aux Hornets hier (40 points, 27 rebonds, 10 caviars). Autant dire que Niko est bien de retour à son top niveau et par la même occasion dans la course au MVP, les Nuggets ayant remporté 8 de leurs 12 derniers matchs (deux sur trois la semaine dernière) sous l’impulsion de la montée en puissance de Jokic.

Dans la Conférence Est, c’est donc Donovan Mitchell qui rafle la mise, lui qui confirme ainsi son très gros début de saison : 32 points de moyenne, 3 rebonds, 3 passes, à 54% au tir dont 42,5% à 3-points et 88% aux lancers-francs, autant dire que c’est plutôt propre. Après deux matchs d’absence il y a une dizaine de jours, Donovan est reparti de plus belle pour guider les Cavaliers vers trois victoires en quatre matchs, Mitchell lâchant notamment un carton à 41 points face aux Pacers vendredi. À l’heure de ces lignes, Cleveland squatte toujours le podium de la Conférence Est (20 victoires – 11 défaites) derrière le tandem Milwaukee – Boston, et vu le niveau actuel de Spida c’est pas près de changer.

Parmi les autres nominés, on retrouve du Anthony Edwards, du LeBron James et du Damian Lillard à l’Ouest, ainsi que Paolo Banchero, Tyler Herro et les deux duos les plus chauds de New York (Jalen Brunson – Julius Randle, Kevin Durant – Kyrie Irving) à l’Est.

Source texte : NBA