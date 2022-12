Celle-ci on risque de s’en souvenir un moment, et les Hornets encore plus que nous. Cette nuit Nikola Jokic a tutoyé des sommets statistiques que peu ont même seulement rêvé, et au final ça donne une feuille de match historique, une de plus dans la carrière du double-MVP en titre.

Il ne faudrait d’ailleurs pas l’oublier, Nikola Jokic est double-MVP en titre.

Et le voilà du coup qui déboule gaiement dans les discussions pour le trophée 2023.

Désosser la raquette des Hornets, derniers de la NBA et ne comptant que sur le gentillet Plumlee dans la peinture ? C’était le plan pour Nikola Jokic, mais peut-être pas à ce point-là. Denver en bave en première mi-temps face à une équipe qui joue de manière décomplexée et qui semble avoir – un peu – repris la vie depuis le retour de LaMelo Ball (31/5/5 encore hier) ? Nikola Jokic, lui, fait son boulot et compile déjà 6 points et 9 rebonds après le premier quart-temps et 16 points et 20 rebonds à… la mi-temps. 20 rebonds. A la mi-temps. Aucune erreur.

Un gros troisième quart des locaux et l’église est alors remise au centre du village, et si la fin de match nous offrira tout de même son lot de suspense grâce à un sparring partner conciliant et joueur, la fin de match se jouera sur la ligne de lancers pour le Joker, et contribuera à faire grimper ses chiffres au scoring histoire de rajouter toujours plus de sel à sa perf.

Nikola Jokic is the first player to record 30+ PTS, 25+ REB, and 5+ AST in a game since Kevin Love in 2010. pic.twitter.com/YO0wo5DKma — NBA.com/Stats (@nbastats) December 19, 2022

Nikola Jokic has the first 35-25-10 triple-double since Wilt Chamberlain’s 53-32-14 performance in 1968 (via @Stathead). — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 19, 2022



40 points, 27 rebonds, 10 passes. 13/26 au tir, 12/17 aux lancers. Mercredi c’était 43/14/8/5 contre les Wizards, sur le mois de décembre c’est un petit 30/12/9 de moyenne histoire de valider la montée en régime, et si les Nuggets sont aujourd’hui Top 4 de l’Ouest avec un Joker aussi affûté, c’est qu’il est aussi l’heure de mentionner au mégaphone le nom du pivot serbe… dans la course au MVP, celle-là même dont on vous parlait hier.

Jayson Tatum c’est très bien hein, mais petit à petit et de manière désormais tout à fait officielle, Nikola Jokic est de retour dans le game et ambitionne une légendaire passe de trois, que seuls Chamberlain, Bill Russell et Larry Bird ont réussi à valider dans toute l’histoire de la NBA. Niko a déjà le génie de Larry et quelques feuilles de stats à la Wilt, alors pourquoi pas, non ?