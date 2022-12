A une semaine de Noël, c’est l’heure du petit point annuel protocolaire sur toutes les courses aux trophées. MVP, MIP, ROY, COY, DPOY et 6MOY, six statuettes qui ont changé de noms mais qui attirent toujours autant le chaland. Aujourd’hui ? On fait le point sur le trophée de MVP !

Jayson Tatum en tête ? Largement ou pas ? Et Kevin Durant dans tout ça, il enfile des perles ? Quelques mots, déjà trois questions, et on n’a pas encore parlé de Joel Embiid, de Luka Doncic ou de de Devin Booker, ni même de Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic, alors que Ja Morant et Zion Williamson frappent fort à la porte et que Shai Gilgeous-Alexander rêverait de le faire. Une certitude ? Pas de Bradley Beal dans cette vidéo, ceci est une balle perdue, comme quelques uns pourraient d’ailleurs en voir passer dans ces 41 minutes de vidéo, à Los Angeles par exemple. Le plus simple ? Arrêter de pinailler et passer à la vidéo, c’est pas non plus comme si on avait une finale à regarder cet après-midi.

