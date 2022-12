On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Encore de belles promesses de la part de la jeunesse tricolore, alors que les anciens stationnent, tâtonnent et/ou plafonnent.

# RUDY GOBERT

Deux défaites, une victoire vécue en civil face au Thunder, et globalement une semaine qui ne restera pas dans les annales. Les Wolves peinent à enchainer les victoires, ils peinent à gagner tout court, et Rudy a même pu assister face à OKC à une nouvelle démo de son remplaçant (catapulté titulaire en son absence) Naz Reid. On ne dit pas qu’il va lui piquer sa place hein, on dit juste que ça fait bizarre une équipe des Wolves avec un poste 5 doté de mains en attaque.

Wolves @ Blazers : 16 points à 8/13 au tir et 0/1 aux lancers, 20 rebonds, 2 passes et 1 steal en 32 minutes

Wolves @ Clippers : 11 points à 3/5 au tir et 5/7 aux lancers, 13 rebonds et 2 contres en 32 minutes

Wolves @ Thunder : DNP

# EVAN FOURNIER

Les Knicks restent sur une série de six victoires de suite, mais malheureusement Evan n’y est pour rien. Toujours pas de basket depuis le 13 novembre pour Vavane, on ne connait pas le plan de sa franchise en ce qui le concerne, mais on aimerait que ça s’accélère un peu.

Knicks vs Kings : DNP

Knicks @ Bulls : DNP

Knicks @ Bulls : DNP

# NICOLAS BATUM

La force tranquille, qui a surtout du “s’adapter” cette semaine au retour en grande pompe ou presque de Kawhi Leonard. Il en a vu d’autres le Nico. Si Norman Powell, John Wall et tout récemment Luke Kennard font le taf en sortie de banc, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si Nico ne serait pas le meilleur remplaçant de son équipe. En tout cas il est le plus utile, les stats ne disent pas tout mais regardez des matchs des Clippers et vous comprendrez.

Clippers vs Celtics : 7 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 2 steals en 27 minutes

Clippers vs Wolves : 13 points à 5/9 au tir dont 3/7 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 31 minutes

Clippers vs Suns : 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 10 minutes

Clippers vs Wizards : 8 points à 3/7 au tir dont 2/4 du parking, 7 rebonds et 1 contre en 33 minutes

# FRANK NTILIKINA

Il a beaucoup joué cette semaine, mais malheureusement il n’en a pas profité pour valider de la perf qui marque, typiquement ce dont aurait besoin Franky pour se faire une vraie place dans le roster de Jason Kidd. Attention pente glissante.

Mavericks vs Thunder : 6 points à 1/4 du parking et 3/4 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 contre en 18 minutes

Mavericks vs Cavs : 0 point à 0/2 au tir et 3 rebonds en 12 minutes

Mavericks vs Blazers : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 28 minutes

Mavericks @ Cavs : 3 points à 1/6 dont 0/4 du parking et 1/3 aux lancers et 5 passes en 22 minutes

# KILLIAN HAYES

Killian reste la révélation frenchie de ce début de saison, et son match à Charlotte est une ligne de plus à rajouter à son CV 2022-23. Retour de LaMelo Ball ? On en profite pour poser une petite mixtape, et rappeler à tout le monde que le timide début de carrière est peut-être bien derrière lui, définitivement. Cade Cunningham absent toute la saison, l’occasion de s’installer, tout simplement.

Pistons vs Lakers : 5 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 9 passes et 1 steal en 25 minutes

Pistons @ Hornets : 25 points à 9/19 au tir dont 5/11 du parking et 2/5 aux lancers, 7 rebonds et 8 passes en 24 minutes

Pistons vs Kings : 11 points à 4/10 au tir dont 1/5 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 4 passes en 29 minutes

# OUSMANE DIENG

Il avait été solide la semaine dernière en NBA (face aux Hawks), très solide en milieu de semaine dans l’Utah (en G League), mais malheureusement Ousmane Dieng s’est (encore) fracturé le poignet et on ne le reverra pas avant février.

Thunder @ Mavericks : DNP

Thunder vs Heat : DNP

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder vs Grizzlies : DNP

# THEO MALEDON

Le retour de LaMelo Ball n’a évidemment pas fait du bien aux minutes de Théo Maledon, mais l’opération tanking lancée à Charlotte est peut-être une bonne nouvelle pour le meneur français, dans une équipe qui fait – déjà – tout pour ne gagner aucun match.

Hornets @ Sixers : 9 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking et 6/6 aux lancers, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Hornets vs Hawks : 3 points à 15 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Oubliez Joel Embiid, Rudy Gobert et Victor Wembanyama, il est là notre intérieur dominant pour les Jeux de 2024. Est-ce qu’on exagère ? Un chouïa, mais en tout cas les énormes perfs de Moussa la semaine passée en G League (élu joueur de la semaine) lui ont offert un sésame de six jours pour la NBA et même une première titularisation la nuit dernière face aux Wizards. Encore un effort, et Ivica Zubac devra rentrer à la nage en Croatie pour lui faire de la place.

Clippers vs Celtics : 2 points à 1/2 au tir et 3 rebonds en 3 minutes

Clippers vs Wolves : DNP

Clippers vs Suns : 8 points à 4/9 au tir et 0/1 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Clippers vs Wizards : 2 points à 1/2 au tir et 2 rebonds en 18 minutes

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ College Park Skyhawks : 10 points à 4/7 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 1 steal en 13 minutes

Delaware Blue Coats @ College Park Skyhawks : 0 point à 0/1 du parking en 4 minutes

Delaware Blue Coats @ Westchester Knicks : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Capital City Go-Go : DNP

Greensboro Swarm @ Maine Celtics : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Memphis Hustle : 2 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 9 rebonds, 3 passes et 3 steals en 36 minutes

Lakeland Magic vs Birmingham Squadron : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds, 4 passes et 1 contre en 22 minutes

Lakeland Magic vs Texas Legends : 4 points à 2/2 au tir, 1 rebond et 1 steal en 2 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : 17 points à 6/14 au tir dont 2/8 du parking et 3/5 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes et 2 contres en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : 21 points à 9/18 au tir dont 2/5 du parking et 1/3 aux lancers, 16 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 41 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : 8 points à 3/8 au tir dont 2/4 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 1 contre en 25 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : 7 points à 2/7 au tir dont 2/5 du parking et 1/1 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 1 steal en 30 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : 5 points à 2//5 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : 7 points à 3/9 au tir dont 1/5 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Stockton Kings : 13 points à 5/11 au tir dont 1/5 du parking et 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

G League Ignite @ Santa Cruz Warriors : 9 points à 3/11 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ Stockton Kings : DNP

Ontario Clippers vs South Bay Lakers : DNP

Quelques vidéos tricolores

Rudy. 🇫🇷 24 PTS / 9 REB

2 AST / 4 STL / 1 BLK Les Wolves s’inclinent à Portland pic.twitter.com/BixrwSywOs — NBA France (@NBAFRANCE) December 11, 2022

Les frenchies de la nuit 🇫🇷 Théo Maledon

9 PTS / 1 AST / 1 STL Killian Hayes

5 PTS / 3 REB / 9 AST / 1 STL #NBAParis pic.twitter.com/UKJPmkQkdd — NBA France (@NBAFRANCE) December 12, 2022

Frank. 👑 6 PTS / 1 REB / 2 AST / 1 BLK

17 min Victoire des @DallasMavs 121-114 #MFFL pic.twitter.com/bAAIQZ50Gr — NBA France (@NBAFRANCE) December 13, 2022

Nico & Moussa. 🔵🔴 Nicolas Batum (7 PTS, 7 REB) et Moussa Diabaté (2 PTS, 3 REB) vainqueurs face aux Celtics ! Les @LAClippers sont 7èmes à l’Ouest #ClipperNation pic.twitter.com/qaI5BBq8l8 — NBA France (@NBAFRANCE) December 13, 2022

KILLIAAAAAAAAN ! 🇫🇷 25 POINTS

7 REB

8 AST

5x 3P Victoire des @DetroitPistons à Charlotte ! #Pistons pic.twitter.com/qz0qRkNdO7 — NBA France (@NBAFRANCE) December 15, 2022

Nico. Batum. 🇫🇷 13 PTS

7 REB

2 AST

2 STL

3x 3PM Victoire des @LAClippers face aux Wolves de Rudy Gobert #ClipperNation pic.twitter.com/SRwS99qUm1 — NBA France (@NBAFRANCE) December 15, 2022

Frenchie. Time. 🇫🇷 Killian Hayes : 25 PTS, 7 REB, 8 AST, 5x 3P

Théo Maledon : 9 PTS, 6 REB

Nicolas Batum : 13 PTS, 7 REB, 2 AST, 2 STL, 3x 3PM

Rudy Gobert : 11 PTS, 13 REB, 2 BLK pic.twitter.com/udWC0z8jhI — NBA France (@NBAFRANCE) December 15, 2022

🇫🇷 Squad ©️

IG Haessik pic.twitter.com/6koZwnuVww — NBA France (@NBAFRANCE) December 15, 2022

The 🇫🇷 Prince. 8 PTS / 3 REB / 1 AST / 2x 3PM Les @DallasMavs l’emportent 130-110 face aux Trail Blazers #MFFL pic.twitter.com/y8iYAkssKf — NBA France (@NBAFRANCE) December 17, 2022

Killian. Hayes. 11 PTS / 1 REB / 4 AST #Pistons pic.twitter.com/g5nRARrusm — NBA France (@NBAFRANCE) December 17, 2022