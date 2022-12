Petit Top 10 dominical, avec aucune action argentine et on espère que ce sera la même demain matin. Allez les Bleus, on est tous ensemble, c’est le grand jeu, la France est debout.

Deni Avdija extériorise toute sa rage d’avoir Bradley Beal comme franchise player

Kenyon Martin Jr. extériorise toute sa rage tout court.

Bismack with the Big Smack, c’est aussi pour ce genre d’expression qu’on aime tant la NBA.

Veuillez respecter le shoot de Kyle Kuzma merci.

Damian Lillard n’a pas eu son efficacité habituelle au tir, mais il a quand même régalé un ou deux copains hier.

Kemba Walker qui drive Jarrett Allen, ça apprendra aux Cavs de croire qu’un camion peut suivre une F1 sur une ligne droite.

Talen Horton-Tucker qui spin, encore une merveilleuse raison (vite fait quand même) de suivre le Jazz cette saison.

Ce contre de Jalen Green, c’est un peu la passation de pouvoir entre deux superstars de l’Ouest. Pas du tout, mdr.

Jakob Poeltl est à peine revenu qu’il recommence à se prendre quelques posters, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.

Mais C’EST QUOI ENCORE ce shoot de Naji Marshall ?!?