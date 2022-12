En déplacement avec sa NBA ce weekend du côté de Mexico, Adam Silver a donné de nouveaux détails sur les souhaits d’expansion de la Grande Ligue. Sans être dans la promesse à l’affirmative, le patron a tout de même confirmé la récente tendance : une franchise NBA à Mexico, on s’en rapproche doucement mais sûrement.

Mexico, terre d’accueil pour une 31ème franchise NBA ?

Lors du match entre Spurs et Heat au Mexique ce samedi soir, Adam Silver a tenu sa conférence de presse protocolaire.

L’occasion pour le dirlo d’aborder de nombreux sujets, dont la convention collective qui lie les joueurs à la Ligue et sera bientôt le sujet de discussion numéro 1 en coulisses.

Justement, profitant de l’occasion pour rappeler que son quotidien est plus rempli par le CBA que par tout autre sujet, Silver a tout de même récupéré les questions liées à Mexico afin d’y répondre avec plus de précision. Histoire d’être clair, et de donner à manger à celles et ceux qui spéculent autour de ce sujet de nouvelle franchise.

Si la NBA n’a pas d’expansion au top de ses priorités, Mexico sera au sommet de la liste quand le sujet redeviendra d’actualité…

En ce qui concerne Mexico, je pense que cette ville fait tout ce qui est nécessaire pour montrer à la NBA qu’elle mérite d’avoir une franchise ici. D’un point de vue géographique, climat et décalage horaire, c’est très accessible. Une population incroyable de 120 millions de personnes, c’est la plus grande ville d’Amérique du nord. Nos chiffres nous montrent qu’environ 30 millions de ces 120 millions d’habitants s’identifient en tant que fans de NBA, et la tendance nous montre que ce chiffre n’est voué qu’à augmenter. C’est tout à fait possible (NDLR : qu’une franchise NBA débarque à Mexico). Le commissionnaire associé Mark Tatum est assis ici au premier rang, et j’ai entendu ses propos hier. Je pense que ce que Mark a voulu dire, c’est que si le sujet d’expansion n’est pas prioritaire aujourd’hui, contrairement à la prochaine convention collective de la NBA qui est un sujet de priorité, nous nous pencherons à nouveau sur le sujet une fois ce CBA et nos nouveaux droits médias derrière nous. Comme je l’ai déjà dit par le passé, je crois que c’est notre destinée manifeste de continuer à grandir, que ce soit aux Etats-Unis comme en-dehors des Etats-Unis. Quand on voit le succès que la NBA a eu au Canada depuis le début des années 90, cela n’a aucun sens de ne pas vouloir tenter une expansion au sud également. Et comme je l’ai aussi dit, c’est notre 31ème match ici, dans un marché très accessible, donc nous allons continuer nos efforts dans ce sens. Je n’ai pas d’agenda précis à proposer en ce qui concerne une expansion, mais lorsque nous y serons je n’ai aucun doute sur le fait que nous nous pencherons sur Mexico.

Il est clair qu’après l’essai des années 90 au Canada, il y a de quoi avoir envie de tenter l’aventure au Mexique.

29 franchises aux USA, une supplémentaire en haut, une supplémentaire en bas, que demande le peuple ?

On a vu avec Toronto que l’engouement était énorme, les Raptors étant soutenu par leur ville mais aussi par tout un pays. À Mexico, on imagine très bien un pays entier se rassembler derrière les stars locales, de quoi faire saliver Adam Silver et les couloirs financiers de la NBA. Cependant, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant d’y arriver.

Déjà, comme Silver le souligne bien, nous allons entrer dans une période de négociation du CBA qui ne va laisser aucune place à tout autre sujet.

La NBA ne peut se permettre un nouveau lock-out, elle doit donc redoubler d’efforts pour que les discussions entre joueurs et propriétaires se déroule le mieux possible.

Une fois que cette nouvelle convention collective sera signée et que les droits TV / streaming seront dealés, là on pourra commencer à reparler de Mexico.

Et il sera difficile d’éviter l’immense cité mexicaine, même en évoquant les Las Vegas et les Seattle du sol américain. Dans un marché déjà conquis aux US, la priorité d’une énième franchise américaine n’est pas si évidente que cela, en mettant de côté l’aspect émotionnel que représenterait un retour de la NBA à Seattle par exemple. S’installer à Mexico, comme la Ligue l’a fait avec Toronto et Vancouver dans ce nouveau marché canadien il y a près de 30 ans, cela semble nettement plus attractif.

Du coup, comment aborder les prochains mois ?

Et bien en attendant les futures conférences de presse d’Adam Silver, celle de Paris dans un mois précisément, et en gardant en tête que tous ces essais à Mexico ne sont pas dans le vent. S’il y a bien une ville qui coche toutes les cases, c’est celle du Mexique. Affaire à suivre, mais préparez déjà vos meilleurs noms de franchise.

Source : Jeff Zillgitt – USA Today