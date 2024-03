NBA : une baisse au scoring liée en partie à l’arbitrage

Vous l’avez peut-être remarqué ces dernières semaines : le nombre de points marqués en moyenne est en baisse, tout comme le nombre de fautes et surtout les lancers-francs. La NBA ne cache pas le rôle de l’arbitrage dans cette diminution du scoring.

Les arbitres ont-ils reçu de nouvelles consignes en pleine saison pour calmer un peu les innombrables explosions offensives qu’on a pu voir lors des premiers mois de la régulière 2023-24 ?

C’est l’un des sujets qui a le plus animé l’actualité NBA depuis le All-Star Break. Car en plus des stats qui indiquent une baisse assez significative du scoring (de 115,5 points par équipe et par match à 111,7) ainsi que de l’efficacité offensive, on a clairement l’impression que les arbitres laissent plus de place à l’impact physique en sifflant moins certains contacts entre attaquants et défenseurs.

Face à ces soupçons, la Ligue a été très claire :

Que ce soit dans un récent mémo distribué aux différentes équipes, ou à travers les diverses déclarations de Joe Dumars (patron des opérations basket de la NBA) et Monty McCutchen (chef des arbitres), la NBA assure qu’aucune consigne directe n’a été donnée aux arbitres pour baisser le scoring. Néanmoins, elle avoue qu’une attention particulière est donnée depuis janvier à certaines actions que l’on peut considérer comme avantageuses pour les attaquants.

ESPN story on NBA memo to teams outlining league’s officiating focus on offensive players hunting out foul calls https://t.co/diqtfaIw3i

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2024

Les actions en question : quand un attaquant cherche à obtenir une faute en provoquant lui-même le contact du défenseur. On voit souvent des attaquants, notamment quand ils attaquent le panier, se mettre sur le chemin de son adversaire alors que ce dernier essaye de défendre de façon la plus clean possible. Comble dans l’histoire : c’est souvent le joueur défensif qui était sanctionné, ce qui est – heureusement – beaucoup moins le cas depuis quelques semaines.

Cela explique en partie la baisse du nombre de fautes, de lancers-francs, et donc du scoring. Une excellente étude réalisée par un certain SravanNBA montre également qu’il y a une grosse baisse (presque 45%) sur le nombre de coups de sifflet concernant les 3 secondes défensives. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que les arbitres sont plus laxistes concernant les joueurs qui campent un peu trop dans la raquette pour protéger le cercle. Et cela rend forcément la tâche un peu plus compliquée pour les attaquants.

Scoring is way down in the NBA. A big reason? Referees have subtly swallowed their whistle on just about everything. Shooting fouls, non-shooting fouls, techs, Def 3 seconds, … all down significantly. More on that trend for paid subscribers: https://t.co/ndLLIS7QhJ pic.twitter.com/WOFHCax4A4

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) March 14, 2024

Récemment, on vous informait que la NBA avait entamé des discussions pour augmenter l’impact physique en défense, et que des changements de règles étaient potentiellement en préparation. On a un premier aperçu en ce moment même. Si la Ligue tient à souligner d’autres paramètres pour expliquer la baisse du scoring (rythme de jeu plus lent, intensité plus élevée avec les Playoffs qui approchent…), les arbitres ont un impact indiscutable sur la manière dont le jeu est joué.

La NBA a indiqué dans son mémo “qu’elle allait continuer à surveiller cette tendance”, et “qu’elle allait réfléchir à de potentiels changements au niveau des règles pour la saison prochaine” afin de trouver le bon équilibre entre l’attaque et la défense.

__________

Source texte : ESPN