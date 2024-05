Nikola Jokic repart avec le Michael Jordan trophy cette année, et voilà un scrutin qui a connu plus de suspense que celui du Rookie de l’année notamment. Contrairement au classement dominé par un Victor Wembanyama à l’unanimité, pour le MVP ce sont… quatre joueurs différents qui ont reçu des votes pour la première place. Une particularité qui n’était pas arrivée depuis la saison 2020-2021.

La première place, elle est pour Nikola Jokic qui obtient 926 points à ce classement MVP. Le Serbe n’a pas reçu de votes en dehors du podium, et a reçu 79 suffrages pour la première place. Cette année, le dauphin du Joker n’est nul autre que Shai Gilgeous-Alexander, qui a tout de même obtenu 15 suffrages pour la première place. Luka Doncic a failli finir second : seulement 74 points séparent les deux guards pour la place de deuxième. Giannis Antetokounmpo, loin derrière le Slovène avec 374 points de moins se contente de la place du con.

50 points derrière le Grec, on retrouve Jalen Brunson qui complète le top 5. Il a pourtant reçu moins de votes pour la cinquième place que Jayson Tatum, sixième avec 56 points de moins que le meneur des Knicks. Jalen a reçu deux fois plus de voix pour la quatrième place que Tatum, et a collecté quelques suffrages pour la seconde position, contrairement à Jayson Tatum qui n’en a reçu aucun. Ce n’est pas le cas d’Anthony Edwards qui suit dans le classement. Le bondissant arrière des Wolves a obtenu lui aussi un vote pour la médaille d’argent, mais n’a reçu que 18 points au total. Domantas Sabonis suit, ayant reçu une voix pour la quatrième place, tandis que Kevin Durant ferme la marche en neuvième, avec son unique suffrage pour la cinquième position. Pour la deuxième saison consécutive aucun des quatre All-Stars de Los Angeles n’a reçu le moindre vote.

Neuf joueurs pour constituer ce classement du MVP 2023-2024, dominé par Nikola Jokic. Et cette année, c’est carrément le Top 4 qui est dominé par les joueurs… internationaux, une première. A quand la première All-NBA First Team sans aucun Américain ?