NBA Awards : l’avis de la rédaction pour le trophée de MVP

3 finalistes pour le trophée de MVP… et plein d’avis différents à la rédac. Ça régale, alors c’est parti pour l’avis de la rédaction spécial trophée de MVP, et on attend évidemment les vôtres en commentaires !

Giovanni

Rétrospectivement membre de la Team Caboclo, puis de la Team Joel Embiid pour ce trophée, je me suis ensuite rabattu du côté d’OKC… pour terminer ma route à Denver. Bandwagonner de la course au MVP je vais là où le vent me mène, pour une fois que mes 98 kilos me font me sentir léger. Un autre qui n’est pas spécialement volatile ? Nikola Jokic donc, qui doit selon moi être le MVP de cette saison, et je ne dis pas ça au sortir d’un match de Playoffs en 27/20/10 dans lequel on ne l’a pas vu “plus que ça”. Déjà triomphant en 2021 et 2022, Niko a laissé un bout de pain à Joel en 2023 et il a préféré la saison passée s’offrir le combo bague / MVP des Finales, quel grand homme. En devenant MVP pour la troisième fois il rejoindra Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James dans une famille assez coolos. Et avant tout ? Bah il le mérite. Et pour Shai et Luka, disons qu’il leur reste, allez, trois ans, avant que Victor Wembanyama ne devienne MVP tous les ans. Nikola Jokic.

Nico M

Si j’ai mis Nikola Jokic premier dans la dernière édition de mon MVP Ranking, ce n’est pas pour mettre T.J. McConnell au moment de décerner les awards. Certes le Joker a vu le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander lui passer devant au buzzer mais sur l’ensemble de la saison, Jokic a encore une fois coché toutes les cases d’un MVP. Domination individuelle, polyvalence, efficacité incroyable, capacité à sublimer son équipe, résultats collectifs excellents… bref la définition même du MVP. Nikola Jokic est non seulement le meilleur joueur du monde, mais en plus il va bientôt rejoindre LeBron James, Magic Johnson, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Bill Russell dans le cercle des joueurs ayant remporté trois MVP en quatre ans. Nikola Jokic.

Nico V

Quel autre vote que celui pour le blondinet slovène ? Une saison absolument terrifiante offensivement à Dallas, un mojo collectif retrouvé. Luka a étonné, de semaines en semaines, jouant un basket tellement simple qu’il en est presque (carrément) rageant. Luka Doncic est un monstre et même si Nikola Jokic repousse aussi les limites chaque soir, il n’est pour moi pas – individuellement – au niveau de Luka Doncic, qui est réellement le meilleur joueur de la NBA actuellement. Luka Doncic.

Robin

C’est la première année où je n’ai pas vraiment d’opinion. Pendant la plupart de la saison, Shai Gilgeous-Alexander était celui qui m’impressionnait le plus. On a oublié trop rapidement que la plupart des pronostics envoyaient le Thunder au play-in, pas à la première place de l’Ouest. Mais sur la fin de saison, les deux IC (coucou Adil Rami) sont montés en régime et ont encore compliqué mon débat intérieur. Le génie des Mavericks est peut-être celui qui a réalisé les performances les plus marquantes, celui qui a le plus mis son équipe sur son dos… mais le match de Nikola Jokic contre les Timberwolves en fin de saison était décisif dans la lutte au podium à l’Ouest… Allez, je vais dire Luka Doncic, meilleure définition, selon moi, du terme valuable sur l’exercice, mais c’est vraiment du 34/33/33. Luka Doncic.

Céleste

Le podium a été annoncé, je ne peux donc malheureusement pas dire Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo cette saison tout en me prétendant objectif, ce qui me chagrine beaucoup. Mais pas tant que ça, tant je sais que le Michael Jordan Trophy va atterrir dans de très bonnes mains cette saison : celles de Nikola Jokic qui va d’après moi reléguer Shai à la seconde place pour rafler son troisième titre. Quel joueur magnifique, et quelle saison ! Le Serbe mérite amplement tant il procure du bonheur quand on le regarde jouer. Génie n°1 de la NBA, il est en plus le mieux placé pour aller chercher un second trophée de MVP quelques semaines plus tard dans la saison, le Niko. Bravo le veau ! Maintenant, pour mon avis à moi rien qu’à moi, je vais devoir mettre le Joker en deuxième et voter Shai. Le bilan et l’activité des deux côtés du terrain font que Luka Doncic n’a jamais été dans la discussion pour moi, je pense qu’il ne devrait pas non plus être sur le podium. Quand on me dit Most Valuable, j’entends joueur fort, en attaque et en défense, je ne peux pas donner ce trophée à un joueur qui se fait encore cibler régulièrement. Pendant ce temps-là, monsieur Shai Gilgeous-Alexander a été extrêmement régulier dans son scoring et a fait un super travail en défense. Prends mon vote, beau gosse. Shai Gilgeous-Alexander.

Julien

Nikola Jokic, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander ont tous les trois livré une saison niveau MVP. Peu importe le vainqueur, aucun scandale à signaler. Mon opinion dépend souvent de mon humeur, même si les dernières semaines de régulière m’ont fait plutôt pencher d’un côté. Nikola Jokic banalise l’exceptionnel, et son leadership sur des Nuggets troisième de toute la ligue n’est pas à sous-estimer. Il est toujours aussi bon scoreur, toujours aussi fort à la passe, toujours aussi intraitable au rebond… Ce n’est peut-être pas l’argument le plus juste, mais sa constance depuis 2022 joue probablement contre lui. Car en face, Shai déboule de nulle part avec une équipe que personne n’attendait. Trop en maîtrise en attaque, trop important en défense, il mérite toutes les louanges que l’on peut lui chanter. Son dernier mois, légèrement en dessous, est son seul défaut. Et puis il y a Doncic. Le Slovène, meilleur marqueur de la ligue, est en 34/9/9 avec une équipe dans le Top 5, et ce malgré toutes les blessures à Dallas en début de saison. Qu’aurait-il pu faire de plus. S’il ne gagne pas de trophée avec une telle saison, comment imaginer qu’il puisse le gagner un jour ? Et ce n’est pas comme s’il n’avait pas son lot d’actions complètement clutchs, et une performance à 73 (73!) points cette saison. Cette année, mon vote va d’un cheveu à Luka Doncic.

Alex T

Trois monstres sur le podium et chacun d’entre eux mériterait de décrocher le MVP. Si on devait voter pour le meilleur joueur du monde, c’est Nikola Jokic qui partirait avec le trophée mais là il s’agit de la saison écoulée et le joueur le plus “valuable” du lot selon moi reste Shai Gilgeous-Alexander. Certains ne voyaient même pas OKC en Playoffs et il a conduit une bande de jeunes jusqu’à la première place de l’Ouest, devant le champion en titre ! Les stats sont là, l’impact énorme des deux côtés du terrain, clutch à souhait. Je trouve qu’il est important aussi de mettre en avant le fait qu’il a moins de gars référencés à ses côtés. Pas de Kyrie Irving sur qui se reposer, pas de Jamal Murray pour être le lieutenant sûr, seulement des jeunes plein de talents certes mais qui ont encore tant à apprendre. Je ne suis pas inquiet quant au fait que Lulu et le Joker en gagneront d’autres mais celui-ci SGA le mérite un poil plus. Shai Gilgeous-Alexander.

Clément

Ça faisait longtemps qu’une course au MVP n’avait pas à ce point mis en feu mes quatre neurones qui font actuellement un 2 vs 2. Luka Doncic tourne en quasi triple-double de moyenne en étant meilleur scoreur de la ligue, le tout en devenant rose écarlate après deux sprints, SGA a porté son Thunder sur le toit de l’Ouest en confirmant à quel point il est monstrueux dans chaque compartiment du jeu, puis Nikola Jokic, sans jamais accélérer, a encore une fois été étincelant, individuellement et collectivement, et tout ça sans jamais sprinter. Les trois zouaves ont des arguments très solides et aucun d’entre eux ne volerait cette récompense à mon sens. Mais si je dois en désigner un, alors je pars sur celui qui parie sur Petite Tornade dans des courses de chevaux de sa ville natale de Sombor et danse autour du feu avec une Corona à la main. Vous l’avez désormais deviné, il s’agit de Nikola Jokic.