Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Et comme c’est le dernier mercredi de la saison régulière, c’est l’heure de balancer notre classement final dans la lutte pour le plus prestigieux des trophées individuels. Le Top 10 MVP de la campagne NBA 2023-24, c’est juste en dessous !

Stats : 24,5 points / 12,6 rebonds / 3,5 assists / 2,4 contres / 1,2 steal / 55,4% au tir

Bilan : 45 victoires – 35 défaites

Touché à l’œil puis victime d’un mal de tête, Anthony Davis a manqué quasiment l’intégralité des deux derniers matchs des Lakers. Résultat ? Deux défaites pour Los Angeles au pire moment, avec une défense en mode portes ouvertes (127 points pris contre Minnesota, 134 contre Golden State). S’il vous fallait une ultime preuve de l’importance d’AD chez les Lakers cette saison, la voici. C’est d’autant plus regrettable que Davis et son équipe étaient sur une dynamique folle avant ses deux absences : neuf victoires en dix matchs pour L.A., neuf double-doubles de suite à minimum 21 points – 12 rebonds pour AD, suffisant pour encore croire au Top 6 de l’Ouest. Cela paraît désormais très compromis. Mais si les Lakers semblent destinés à jouer le play-in tournament, la campagne 2023-24 d’Anthony Davis (74 matchs joués !) reste l’une de ses plus accomplies sous le mythique maillot Purple & Gold.

_______

Stats : 19,4 points / 13,7 rebonds / 8,2 assists / 59,4% au tir

Bilan : 45 victoires – 34 défaites

Incroyable mais vrai, Domantas Sabonis n’a pas réalisé de double-double la nuit dernière contre Oklahoma City. Son incroyable série de 61 double-doubles consécutifs (!) a donc pris fin, mais en plus les Kings (sans Malik Monk et Kevin Huerter) lâchent des matchs cruciaux dans la course aux Playoffs. Cela fait désormais cinq défaites sur les huit derniers matchs pour la bande de Sabonis (8e de l’Ouest). Sacramento va donc devoir batailler pour retrouver la postseason cette année, et ce sera à l’intérieur lituanien ainsi qu’à De’Aaron Fox de montrer la voie. Mais au final, quoi qu’il arrive en cette fin de saison, la campagne de Domantas Sabonis restera dans les annales. 74 double-doubles (1er en NBA), 26 triple-doubles (1er en NBA), difficile de faire mieux en matière de régularité et de polyvalence.

_______

Stats : 27,3 points / 6,6 rebonds / 5,2 assists / 1,2 contre / 52,4% au tir

Bilan : 46 victoires – 33 défaites

Kevin Durant a laissé la vedette à un Devin Booker en feu début avril, mais on aurait aimé qu’il step-up dans les deux matchs hyper importants contre les Pelicans et les Clippers ces derniers jours. 8/22 au tir à chaque fois pour KD, deux défaites qui tombent très mal, et un spot dans le Top 6 de l’Ouest qui risque bien d’échapper aux Suns (désormais 7e du classement). Si dans l’ensemble Kevin Durant a encore réalisé une saison monstrueuse, en attaque bien sûr mais aussi à travers son implication défensive, il aurait pu se retrouver plus haut dans le classement du MVP si les Suns s’étaient montrés plus réguliers. D’autant plus que KD a joué 72 matchs cette année, son plus gros total depuis 2019. Malheureusement pour Phoenix, Devin Booker (65 matchs) et surtout Bradley Beal (50 matchs) n’ont pas connu la même durabilité.

_______

Stats : 28,4 points / 3,6 rebonds / 6,7 assists / 47,8% au tir

Bilan : 47 victoires – 32 défaites

Très gros jump pour Jalen Brunson en cette fin de saison régulière ! Le meneur des Knicks termine sa campagne 2023-24 en trombe : 45 points – 8 passes contre Chicago hier, 43 points – 8 passes le match précédent, et deux autres perfs à 35 pions – 11 caviars début avril. Ah oui, on oubliait, il en a aussi planté 61 face aux Spurs fin mars. Autant dire qu’il est sur un petit nuage. Sous son impulsion, les Knicks ont pris place sur le podium de la Conférence Est, de quoi booster encore un peu plus le dossier du nouveau maire de New York City. Alors que Julius Randle ne reviendra pas cette saison et qu’OG Anunoby et Mitchell Robinson ont raté plusieurs semaines, Jalen Brunson porte plus que jamais les espoirs new-yorkais. Pour info : dans l’histoire des Knicks, seuls Bernard King et Patrick Ewing ont terminé une saison NBA avec plus de matchs à 40 points au compteur. Cela vous place un homme.

Jalen Brunson over his last 4 games:

45 PTS – 3 REB – 8 AST

43 PTS – 6 REB – 8 AST

35 PTS – 6 REB – 11 AST

35 PTS – 2 REB – 11 AST

Who could guard this man? 😳 pic.twitter.com/LNmQ6vBtxK

_______

Stats : 26,3 points / 5,5 rebonds / 5,2 assists / 1,3 steal / 46,2% au tir

Bilan : 55 victoires – 24 défaites

Avant le début de la saison NBA, on attendait d’Anthony Edwards qu’il franchisse un cap pour entrer dans le cercle des superstars. C’est fait. Par contre, jamais on avait osé imaginer les Wolves en tête de la Conférence Ouest. Mais c’est bien Minnesota qui possède le meilleur bilan avec Denver à l’heure de ces lignes (les deux équipes s’affrontent ce mercredi). Quand vous mettez tout ça ensemble, ça fait un joli dossier MVP pour Ant-Man. Performant toute la saison (76 matchs joués), participant à la redoutable défense des Wolves, auteur d’énormes dingueries athlétiques et de nombreux cartons offensifs (dont 51 points hier soir contre Washington, record en carrière), Edwards fait clairement partie des nouveaux visages de la NBA. Il permet même aujourd’hui aux Wolves de tenir la cadence malgré l’absence de Karl-Anthony Towns. Un véritable crack !

A CAREER NIGHT FOR ANTHONY EDWARDS 🔥

🐜 51 PTS (career-high)

🐜17-29 FGM

🐜 6 3PM pic.twitter.com/OrKZl8sq6h

_______

Stats : 27,0 points / 8,2 rebonds / 4,9 assists / 1,0 steal / 47,2% au tir

Bilan : 62 victoires – 17 défaites

Meilleur joueur de la meilleure équipe NBA cette saison, Jayson Tatum mérite logiquement sa place dans le Top 5 de la Course au MVP. Sa saison est accomplie des deux côtés du terrain, il a encore gagné en maturité dans son jeu, et a globalement trouvé le bon équilibre pour briller individuellement tout en permettant au collectif de Boston de s’exprimer pleinement. Néanmoins, difficile de viser plus haut au vu des monstres qui se situent devant lui dans le classement du MVP. Statistiquement c’est un cran en dessous, et on a du mal à oublier les galères de JT dans le money-time cette saison (seulement 36% de réussite au tir dans le clutch, 19e sur 22 parmi les joueurs ayant tenté minimum 60 tirs dans le money-time cette saison). À lui de prouver en Playoffs qu’il peut répondre présent dans les grands moments.

_______

Stats : 30,4 points / 11,5 rebonds / 6,5 assists / 1,1 contre / 1,2 steal / 61,1% au tir

Bilan : 48 victoires – 31 défaites

Touché au mollet hier face à Boston, Giannis Antetokounmpo semble avoir évité le pire et c’est bien tout ce qui compte à l’heure de ces lignes. En ce qui concerne le titre de MVP, le dossier du Greek Freak est plombé par la campagne chaotique des Bucks sur le plan collectif : un changement de coach en plein milieu de saison, l’intégration pas évidente de Damian Lillard, des bobos à droite à gauche, une équipe irrégulière qui peine à trouver une vraie identité, pour au final un bilan numérique bien décevant (avec notamment six défaites sur les huit derniers matchs). Malgré tout, au milieu de tout ça, Giannis a fait du Giannis pour porter Milwaukee à la deuxième place de l’Est. Soir après soir, il a dominé, terrorisé, mangé ses adversaires avec le niveau de domination qui le caractérise. Réalisant sa meilleure saison à l’efficacité au tir, à la passe et au nombre de triple-doubles (10), le Freak n’a peut-être jamais été aussi fort.

_______

Stats : 30,3 points / 5,5 rebonds / 6,3 assists / 2,1 steals / 53,9% au tir

Bilan : 54 victoires – 25 défaites

Longtemps dauphin de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander finit la saison à la troisième place du MVP, la faute à une dernière ligne droite durant laquelle SGA a dû souffler un gros coup. La star du Thunder a raté six des huit derniers matchs d’Oklahoma City pour soigner un bobo au quadriceps. Résultat : OKC a enchaîné trois défaites consécutives, tombant ainsi à la troisième place de l’Ouest. Revenu en bombe hier (40 points contre Sacramento), Shai a néanmoins rappelé à tout le monde qu’il fait partie de l’élite NBA. Exceptionnel de régularité cette saison, à la fois dans le Top 3 des scoreurs et leader aux interceptions, Gilgeous-Alexander a guidé l’une des équipes les plus jeunes de la NBA vers les sommets de l’Ouest. Un sacré accomplissement ! Il a aussi marqué l’histoire du Thunder en dépassant Kevin Durant au nombre de matchs à 30 points en une saison (51), le tout avec une efficacité flippante et en étant hyper clutch. Bref, une saison de rêve.

_______

Stats : 33,9 points / 9,2 rebonds / 9,8 assists / 1,4 steal / 48,8% au tir

Bilan : 49 victoires – 30 défaites

Au vu de l’exceptionnelle dynamique des Mavs depuis la trade deadline, c’était devenu trop compliqué de ne pas faire grimper Luka Doncic dans la hiérarchie du MVP. Pendant la première partie de saison, Luka enchaînait les dingueries mais Dallas n’enchaînait pas forcément les victoires, entre blessures, irrégularité, et manque de profondeur. Mais avec une infirmerie qui s’est vidée et les arrivées de Daniel Gafford et P.J. Washington en février, les Mavs ont trouvé un équilibre effrayant derrière Luka et son acolyte Kyrie Irving. Le duo cartonne comme jamais pendant que le supporting cast remplit parfaitement sa part du contrat. Au niveau des résultats collectifs, ça donne 15 victoires sur les 17 derniers matchs pour les Mavs, avec une place dans le Top 5 de l’Ouest quasiment sécurisée. Meilleur marqueur NBA (avec une perf’ à… 73 points), auteur d’une saison proche du triple-double de moyenne et plus adroit que jamais de loin (38,4% de loin), Luka Doncic vient de sortir sa saison la plus accomplie en carrière.

LUKA DONCIC MAGIC

39 PTS

12 REB

10 AST

8x 3P

Triple-Double No. 77 🪄

Plus haut total de points lors d'une saison dans l'histoire des Mavs (2 341) pic.twitter.com/bNYlGuFcEx

_______

Stats : 26,4 points / 12,4 rebonds / 9,0 assists / 1,3 steal / 57,8% au tir

Bilan : 55 victoires – 24 défaites

Vainqueur en 2021 et en 2022, Nikola Jokic est en passe de remporter un troisième trophée de MVP en l’espace de quatre ans. Seuls Bill Russell, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et LeBron James ont réussi pareil exploit dans l’histoire NBA. Bonjour le cercle VIP. Roi des stats avancées (1er au “Player Impact Estimate”, 1er au “Player Efficiency Rating”, 1er aux “Win Shares”), Nikola Jokic est la définition même du MVP : le succès collectif de Denver est construit sur lui, il combine polyvalence – efficacité – régularité comme personne, il y a une vraie Jokic-dépendance selon sa présence ou non sur le terrain, et il rend l’ensemble de ses coéquipiers meilleurs. Rares sont les joueurs capables comme lui de contrôler un match de basket du début à la fin (et surtout à la fin). Comme si ça ne suffisait pas, les Nuggets ont le meilleur bilan de la Conférence Ouest avec Minnesota. À partir de là, difficile de voter quelqu’un d’autre que Nikola Jokic pour le titre de MVP.

Les highlights du match entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama pic.twitter.com/ELBbGTEms5

_______

Mentions honorables : Kawhi Leonard (Clippers), Zion Williamson (Pelicans), Devin Booker (Suns), LeBron James (Lakers), Tyrese Haliburton (Pacers), Stephen Curry (Warriors), Jaylen Brown (Celtics), De’Aaron Fox (Kings), Paolo Banchero (Magic), Rudy Gobert (Wolves).