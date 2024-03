Shai Gilgeous-Alexander évolue à un niveau de MVP cette saison. Avec plus de 30 points, 50% au shoot et 2 interceptions de moyenne, le joueur du Thunder pourrait rejoindre Michael Jordan et Stephen Curry dans l’histoire.

Depuis la blessure de Joel Embiid, deux hommes semblent se démarquer dans la course au MVP. Nikola Jokic et le surprenant Shai Gilgeous-Alexander. Le talent du Canadien était connu, bien sûr, mais personne n’imaginait qu’il serait capable de porter le Oklahoma City Thunder dans les hauteurs de sa Conférence dès cette saison. À l’heure où ces lignes sont écrites, les hommes de Mark Daigneaut sont premiers à l’Ouest.

Chet Holmgren est un rookie brillant, Jalen Williams prouve soir après soir qu’il deviendra un joueur très important en NBA, le collectif est huilé et organisé, mais la raison principale de cette réussite s’appelle, sans l’ombre d’un doute, Shai Gilgeous-Alexander.

L’arrière tourne à 31,2 points, 54,8% au shoot et 2,1 interceptions de moyenne cette saison. Une ligne statistique qui, depuis 1974, n’a été réalisée que par Michael Jordan et Stephen Curry.

Shai has a chance to join MJ and Steph territory pic.twitter.com/pFsmMUmqMe

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 4, 2024

Une compagnie plutôt sympathique qui prouve l’efficacité et l’activité du Canadien des deux côtés du terrain. Il ne lui reste que 20 matchs à disputer pour définitivement poinçonner son ticket d’entrée dans le club. Si les points et le pourcentage au tir semblent d’ores et déjà assurés, il va falloir continuer à voler une pelleté de ballon pour officiellement rejoindre ses deux prédécesseurs.

Dans les années 1990, le slogan “Be Like Mike” était affiché à tous les coins de rue. Dans la NBA actuelle, les joueurs qui sont le plus comparés à la légende des Bulls sont probablement Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander. Ce dernier tient tête, statistiquement, à son idole cette saison et c’est peut-être le meilleur moyen de souligner sa campagne exceptionnelle.

MVP ?