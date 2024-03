Extraordinaire, monstrueuse, hallucinante, les superlatifs vont commencer à manquer pour parler de la saison calibre MVP qu’est en train de nous faire Shai Gilgeous-Alexander. La nuit dernière ? Il est allé chercher une performance qu’on n’avait pas vue depuis l’époque où James Harden était un MVP.

La dernière perf de glouton du Canadien suite à la victoire de la nuit dernière contre le Jazz (31 points, 7 passes, 4 interceptions à 12/22 au tir) ? SGA est devenu le premier joueur depuis James Harden en 2019 à mettre cinquante fois 30 points ou plus dans un match sur la même saison, et le premier depuis Tracy McGrady en 2003 à le faire avant l’âge de 25 ans. Un autre qui avait réalisé cette prouesse si précocement ? Michael Jordan en 1988, qui pour beaucoup serait le père spirituel du jeune Shai Gilgeous-Alexander (et d’Anthony Edwards) tant dans la manière de défendre que d’attaquer le panier.

SGA just totaled his 50th game of the season scoring 30+ points, becoming the 1st player to reach this mark since James Harden in 2018-19.

He’s the first player to do so at the age of 25 or younger since Tracy McGrady in 2002-03, and Michael Jordan in 1987-88 before that. pic.twitter.com/zd7cZQefYN

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 21, 2024

Meilleur intercepteur de la ligue cette saison, deuxième meilleur scoreur avec 30,9 points de moyenne et tout en haut de sa Conférence Ouest, on dirait bien que SGA est le dernier rempart qui pourrait se dresser entre Nikola Jokic et son titre de MVP. Titulaire au All-Star Game dans la très garnie Conférence Ouest, envoyant du pourcentage pas loin du club des 50/40/90 (54,4% au tir, 37,3% de loin, 87,5% aux lancers), assurément dans les vingt meilleurs défenseurs de la ligue, Shai a des arguments. Beaucoup d’arguments, et il a… intérêt à continuer à en accumuler parce que le Joker en a un ou deux lui aussi.

L’arrière qui n’a pas peur de Team USA continue sa saison calibre élite de chez élite. Une chose est sûre, si Shai continue d’être aussi impressionnant à voir jouer et que ce genre de records continuent à tomber, on connait des votants qui vont sacrément hésiter avant de mettre leur bulletin dans l’enveloppe pour le trophée de MVP.