Le Thunder, désireux de conquérir le trône de l’Ouest se frottait à un adversaire sérieux ce soir : les Pelicans d’un Zion affamé, deux places en dessous d’eux. Dans ce clash des hauteurs de la Conférence Ouest, l’issue a finalement été favorable aux jeunes d’Oklahoma.

Peu d’espoir de podium pour les Pelicans, quatrièmes à cinq matchs des Wolves, mais la possibilité de créer de l’écart avec les Clippers qui ont exactement le même bilan qu’eux avant le match : 44-27. OKC a un peu plus à y gagner ce soir : se rapprocher de Denver et continuer à croire au meilleur bilan en fin de saison.

Zion lance les festivités en s’attaquant à la peinture d’Oklahoma comme un gros malin. Zanos a 8 points, 3 rebonds et 7 passes décisives à l’issue du premier quart-temps. Face à lui, un Jalen Williams formidable qui emmène le Thunder vers un solide début de match avec 10 points. 33-34 à la fin du premier quart-temps, les Pels mènent d’un point chez eux, ce qui ne va pas durer car Chet Holmgren et les siens vont leur faire de la cuisine cajun à leur manière.

Les Pelicans ne voient plus le jour au second quart, et se prennent un 40-24 bien violent. Shai Gilgeous-Alexander (13 points) est bien secondé par Cason Wallace qui joue juste et entre dans son match sérieusement. Pendant ce temps, Jalen Williams (18 points) continue d’impressionner tout le monde. 73-58 pour le Thunder à la mi-temps, le bulldozer offensif s’est mis en route.

Jalen Williams loses CJ McCollum, then steps back and drills the three 👀

Les Pelicans peuvent compter quant à eux sur une défense solide, et ce n’est pas leur genre de jeter l’éponge si tôt dans la partie. Avec moins de deux minutes restantes dans le troisième quart temps, un Zion aérien ramène les siens à deux points. 90-88 pour OKC, et un gros run de 14-0 encaissé. Les jeunes du Thunder finiront le quart temps à +6, mais avec le souffle chaud et humide de la Louisiane dans la nuque.

Le choix des Pels de laisser Josh Giddey shooter de loin s’avère peu payant ce soir (5/8 derrière l’arc, son career-high), cela permet au Thunder de contenir le gros retour qu’essaye de déclencher New Orleans. Jose Alvarado envoie un gros airball à 3 points au début de ce dernier quart temps mais ça ne fait rien, les Pels s’accrochent et Zion Williamson ramène les siens à égalité, d’une grosse finition dont il a le secret.

ZION.

tie ballgame pic.twitter.com/f8qDgLfkNB

Les Pelicans finissent même par mener de cinq points après un passage sur la ligne de Zion, un gros tir primé de Trey Murphy et un floater de C.J. McCollum. 112-107 pour les Pelicans, à 3:11 du terme. Les Pels n’inscriront plus un point de la partie. Alors que le Thunder revient à 112 partout, Shai Gilgeous-Alexander fait un énorme porté de balle pas sifflé, qui aboutit sur un 3-points de Luguentz Dort. L’injustice ne sera pas réparée par les arbitres. Cruel pour les Pelicans qui subiront, débordés par les offensives du Thunder, un violent 12-0. 119-112 Thunder, fin du match.

No call on SGA carry leads to an open Dort 3

Interrogé après le match, Zion Williamson qui n’a pris que deux tirs dans les cinq dernières minutes, a pris le blâme de la défaite :

“On aurait certainement pu mieux gérer l’horloge, avoir plus de mouvement. On était un peu immobiles, il faut vraiment que je demande la balle plus souvent dans ces situations. C’est de ça qu’on parle quand il s’agit d’être compétitifs… Je l’ai toujours dit, ces matchs sont plaisants à jouer. On n’a pas eu le résultat qu’on voulait ce soir, mais les matchs comme ça, quand je regarde les Playoffs, c’est à ça que ça ressemble. Jusqu’à la dernière minute, les équipes font des runs, et c’est celui qui reste le mieux discipliné qui l’emporte. J’ai hâte que ça arrive. Comme j’ai dit après le match de Detroit, il faut qu’on prenne les matchs un par un.”

La brute du Bayou finit tout de même le match avec 29 points, 10 passes décisives et 3 interceptions à 10/17 aux tirs. C.J. McCollum a scoré 23 points et fait 5 passes. Le Thunder a mieux réparti son scoring sur son trio. 26 points et 5 passes pour Jalen Williams à 9/18, 25 points et 4 passes pour Josh Giddey à 10/14, 24 points, 8 passes et 2 interceptions pour Shai.

Les Pelicans retombent à la cinquième place après ce revers, les Clippers qui comptent juste une défaite de moins récupèrent leur quatrième place. OKC concrétise sa volonté de retrouver sa première place à l’Ouest, ils ne sont plus qu’à une victoire de différence des Denver Nuggets du Joker.

Une fin cruelle pour New Orleans, dans un match qui sentait bon la fin du mois d’avril. Le Thunder peut compter sur son talent offensif pour se sortir de ce genre de pétrin. Les Pelicans, qui évoluaient sans Brandon Ingram ce soir, pourraient bien retrouver leur adversaire du soir dans une série en sept, en fonction de ce qu’il se passe à l’Ouest dans les prochaines semaines. Nous, on demande pas mieux…