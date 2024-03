Touché au genou lors du troisième quart-temps hier contre Orlando, Brandon Ingram a quitté le match prématurément et a dû être soutenu par ses coéquipiers pour pouvoir rejoindre les vestiaires. Des images qui laissent forcément la place à l’inquiétude, mais les nouvelles sont rassurantes.

Fans des Pels, vous pouvez souffler un coup.

Alors qu’on craignait le pire concernant le genou de Brandon Ingram, le joueur de la Nouvelle-Orléans souffre finalement d’une contusion osseuse liée à une hyperextension du genou. Pas de rupture des ligaments, pas de déchirure du ménisque, rien de tout ça.

On a donc envie de dire “ouf”, mais BI ratera tout de même deux semaines de compétition minimum. Il sera réévalué dans quinze jours si l’on en croit les Pelicans.

Deux semaines, cela nous emmène vers le 5 avril, soit une dizaine de jours avant la fin de la saison régulière et quinze jours avant le début des Playoffs. Le timing est donc assez serré pour retrouver un Ingram en pleine possession de ses moyens pour la postseason, mais on espère que les Pelicans pourront compter sur lui quand ça compte vraiment.

À l’heure de ces lignes, la Nouvelle-Orléans est cinquième de l’Ouest avec un bilan de 42 victoires pour 27 défaites. Les Pels peuvent toujours croire à la quatrième place (1,5 match de retard sur les Clippers) mais doivent surtout sécuriser leur spot dans le Top 6 pour éviter la case play-in tournament. Ils ont actuellement 1,5 match d’avance sur Dallas (6e) et Phoenix (7e).

Alors que les Pelicans étaient sur une grosse dynamique avant la défaite contre le Magic hier, cette blessure jette forcément un froid sur le Bayou. À Zion Williamson et les autres de continuer à step-up pour compenser l’absence d’Ingram.

