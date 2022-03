Si la bataille fait rage tout en haut de la Conférence Est, un autre combat a lieu actuellement dans la Conférence Ouest et pourrait nous réserver un finish dramatique d’ici quelques jours. En effet, dans la course au Playin Tournament, trois franchises sont en ce moment à la lutte avec un jeu de chaises musicales particulièrement flippant : Lakers, Spurs, Pelicans, trois équipes, deux places, qui va se faire avoir au buzzer ?

3 équipes.

7 matchs.

2 places.

1 destin.

Adam Silver peut se frotter les mains, l’installation du modèle Playin Tournament dans la course aux Playoffs s’est avérée être une grande idée pour la plupart des fans et observateurs, le niveau d’intérêt pour les derniers jours de la saison régulière en NBA grimpant en flèche en comparaison avec le format du passé. Si habituellement les places de 1 à 8 seraient déjà bien cimentées avec une potentielle interrogation sur le 9ème qui viendrait gratter son strapontin, aujourd’hui on se bouffe les doigts dans pas mal de franchises et ce sont trois équipes en particulier qui se retrouvent au bord du gouffre. Les Lakers, les Spurs, et les Pelicans.

Au moment où ces lignes sont écrites, et comme vous pouvez le voir dans le visuel ci-dessus, le classement est très serré.

Clippers et Wolves ont créé une distance suffisante pour se concentrer sur la santé de leurs troupes, par contre l’état de stress n’est pas du tout le même de l’autre côté de Los Angeles, à San Antonio et en Louisiane. Et, justement, le timing semble particulièrement bon pour faire un point sur les jours à venir dans chacune de ces trois armées, avec des calendriers différents et des dynamiques elles aussi différentes.

# LES LAKERS

En perdant cette nuit à Dallas, les Lakers ont officiellement quitté le Top 10 du classement synonyme de Playin Tournament, et l’incertitude règne concernant l’état de santé de LeBron James et Anthony Davis. S’il y a de bonnes chances pour que le King revienne à fond d’ici la fin de semaine, et s’il semblerait qu’AD soit sur le terrain ce weekend pour aider le patron à finir le taf correctement, la mission s’avère compliquée côté Lakers. Pourquoi ? Et bien parce que, comme vous pourrez le voir ci-dessous, ce n’est pas comme si les hommes de Frank Vogel allaient affronter Oui-Oui et la bande à Basile. Quatre de leurs sept derniers matchs en déplacement dans des salles sombres (Utah, Phoenix, Golden State et Denver), il va falloir être clutch en déplacement. Sachant que les Nuggets ont beaucoup à jouer sur ce finish, eux qui sont obligés de se maintenir dans le Top 6 sous peine de fortes déconvenues, rencontrer une fois Nikola Jokic à domicile et une fois à l’extérieur n’est pas idéal. Justement, lorsque les Lakers seront à la maison, un cadeau du ciel sous la forme d’OKC tombera à pic, mais pour en profiter il faudra déjà s’assurer de battre… New Orleans. C’est le match à ne pas manquer, ce vendredi soir. Brandon Ingram et ses coéquipiers iront à Los Angeles pour tenter de faire le résultat de leur saison, battre les Lakers et ainsi solidifier leur place dans le Top 10. Au global donc, en plus des incertitudes sur la santé de LeBron et AD, le programme des Angelinos est bien tendu et il va falloir des performances héroïques du King pour qu’il ne regarde pas… le Playin Tournament… à la télévision.

# LES PELICANS

New Orleans a de quoi bomber le torse. Mission principale gérée le weekend dernier, battre les Lakers justement qui étaient en visite en Louisiane. Si LBJ a envoyé une perf monstre, le collectif dirigé par Willie Green s’est montré bien plus fort et soudé que celui de Los Angeles, résultant en une victoire décisive dans la course au Top 10. Aujourd’hui, les Pels sont donc 9èmes et ont leur destin entre leurs mains. Comme dit ci-dessus, match absolument immanquable ce vendredi soir dans la Crypto Arena des Lakers. C’est le match le plus important de l’année pour CJ McCollum et sa clique. Car si ces derniers repartent de Californie avec la gagne ? On commencera à envoyer des promos vacances à Malik Monk et compagnie. Avant ça, déplacement à gérer sans la moindre hésitation à Portland, en cas de défaite les soupirs seront incalculables. On parlait de bomber le torse à NOLA, les Blazers sont deux fois au programme et les Kings ont également droit à une chouette apparition. Rien n’est gagné d’avance, mais en terme de menu on peut dire que ça a plus une gueule de Mardi Gras qu’autre chose pour Herb Jones et ses copains. La véritable difficulté, elle est dans ce roadtrip de 4 matchs qui démarre dès ce soir chez les Blazers. Si ces déplacements sont gérés ? Il n’y aura aucun cataclysme à envisager, même en affrontant Memphis et Golden State pour finir la saison. New Orleans a les deux mains sur le volant, à eux de choisir à quelle place ils finiront entre 9 et 10 pour le Playin Tournament.

# LES SPURS

San Antonio va devoir se farcir les Grizzlies ce mercredi soir, ce qui représente le plus dur des challenges quand on voit la violence avec laquelle Jaren Jackson Jr et compagnie tabassent la concurrence en ce moment. Mais derrière ? Les Spurs vont affronter deux fois les Blazers, et à domicile ! Il ne peut y avoir la moindre bourde autorisé, sachant que Chauncey Billups envoie un cinq majeur de G-League tous les soirs et le management de l’Oregon a déjà ses yeux rivés sur la Draft 2022. Un pas de travers, et LeBron sera le premier à le remarquer pour faire tanguer les boys de San Antonio. Car oui, ensuite… bonjour le programme. Déplacement à Denver où ça va jouer dur, déplacement à Minnesota où il y a également une place au classement à jouer, vous y ajoutez la réception des Warriors puis un voyage à Dallas pour finir la régulière…? En fait, c’est à se demander si les Spurs n’ont pas la plus grosse probabilité de finir au même spot que l’année dernière, c’est-à-dire 10ème avec un sale match à devoir gérer à New Orleans (ou Los Angeles) pour sauver leur saison. L’avantage, c’est qu’avec cette saison qui pourrait être la dernière de Gregg Popovich, les jeunes se sont retroussés les manches et cela s’est vu dans la belle victoire récente chez les Pelicans. Le désavantage, c’est que les Spurs ont parfois enchaîné de beaux succès avec de sales défaites, et la concurrence va tenter d’en profiter sur ces 10 derniers jours.

Au niveau des tie-breakers, Spurs et Lakers sont à 2-2 dans leurs oppositions cette saison, San Antonio mène les Pelicans 3-1 sur la régulière et New Orleans a remporté ses 2 matchs face à Los Angeles, avant la rencontre fatale de ce vendredi. Donc quand on parle de route vraiment tendue pour Russell Westbrook et ses copains, ce n’est pas pour rien… Le programme est tendu, les blessures sont réelles, les tie-breakers ne sont pas avantageux et le finish s’annonce hardcore.

Deux places, en 9 et 10ème position de la Conférence Ouest, trois franchises, et 10 jours pour dicter la suite. Qui va regarder le Playin Tournament en pantoufle ? Est-ce qu’on peut envisager LeBron devant sa télé le 12 avril ? Brandon Ingram et Dejounte Murray vont-ils finir le travail comme des grands ? Attachez vos ceintures, c’est l’heure du virage le plus salé de toute la saison !