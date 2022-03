Anthony Davis is (presque) back ! Absent depuis plus d’un mois, le Unibrow devrait faire son retour en fin de semaine. Il pourrait retrouver les parquets pour la réception des Pelicans ce vendredi ou pour la venue en ville des Nuggets ce dimanche. Et si c’était lui, le sauveur des Lakers pour décrocher une place pour le play-in tournament ? La troupe de Frank Vogel est en totale perdition, alors AD, c’est maintenant ou jamais.

Absent depuis que sa cheville a salement tourné face au Jazz le 16 février dernier, donnant lieu à une méchante entorse, Anthony Davis est en passe d’être totalement remis sur pied. Souvenez vous, le coup d’arrêt était brutal. Il n’était revenu que depuis trois semaines de son entorse du genou. Franchement, Unibrow n’est pas gâté cette saison, mais ça y’est, AD est de retour ! Et il était plutôt bien dans ses bottes de fin janvier jusqu’à sa chute en mi-février. Sur cette période, il tournait à 22,6 points, 9,3 rebonds et un peu plus de 3 contres de moyenne par match. L’intérieur des Lakers a beaucoup apporté sur le parquet cette saison, mais il y a un mais. La franchise pourpre et or n’a jamais réussi à enchaîner les victoires, avec ou sans AD. Le roster des Lakers a beau être blindé de stars (certes un peu vieillottes, mais stars quand même), l’équipe a zoné dans le milieu de tableau à l’Ouest une bonne partie de la saison. La bande de LeBron James est même en train de grapiller des places… vers le bas du classement. Ces dernières semaines, Anthony Davis déplorait les prestations plus que bancales de ses coéquipiers depuis l’infirmerie. Les Pourpre et Or sont à 9 victoires sur les 31 derniers matchs. Ouch. Et ça, malgré un King James en 34/9/6 de moyenne sur le mois de mars. Bon, c’était pas parfait avec AD, mais sans lui, c’est la cata ! Il apparaît maintenant comme le seul espoir pour sauver sa bande, à sept matchs de la fin de la régulière.

À l’heure de ces lignes, les Lakers sont 11è à l’Ouest. Donc là, on part sur une fin de saison début avril pour LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook et Anthony Davis !? Les vacances, ça va bien 5 minutes, mais c’est totalement impensable pour de tels joueurs réunis dans la même team de ne pas disputer les Playoffs. Et encore, BronBron peut retourner sa veste au sujet du play-in tournament car sans ça, ce serait déjà quasiment mission impossible. Les 8è de l’Ouest, leurs voisins de vestiaires, les Clippers, ont actuellement une avance de 6,5 matchs. En restant réaliste, la mission pour la troupe de Frank Vogel sera de réintégrer le Top 10 pour sauver ce qu’il reste à sauver. Malheureusement, LeBron James s’est fait mal à la cheville et est questionnable pour les prochains matchs. Le retour de AD prévu pour vendredi ou dimanche selon Chris Haynes de Yahoo! Sports va tomber à pic s’il veut jouer un peu plus que deux semaines au mois d’avril. C’est le début d’une bataille à distance entre les Lakers (31-44), les Pelicans (32-43) et les Spurs (31-44, mais en possession du tie-breaker). Trois équipes, deux places, et sept matchs à jouer. La domination dans la peinture et la taille d’Unibrow en défense manquent cruellement aux Lakers quand il n’est pas là. À lui d’endosser le costume du sauveur.

On sait combien un duo AD – LeBron en forme pendant les Playoffs peut faire très, très mal. Accompagné par Russell Westbrook en troisième homme, les Lakers ont des armes pour renverser n’importe qui, dans un moment où la saison régulière appartiendra au passé. Mais pour ça, il faut d’abord intégrer le play-in puis en sortir gagnant. La tâche s’annonce ardue, AD tu dois être immense.

