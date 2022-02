Anthony Davis absent quatre semaines minimum : ça aurait pu être pire, mais la saison des Lakers est une masterclass de galères

Sorti sur blessure contre le Jazz, Anthony Davis était dans l’attente du verdict des examens médicaux. Le couperet est tombé dans la nuit et l’intérieur va devoir rejoindre l’infirmerie pour plusieurs semaines.

Anthony Davis au sol, c’est une image qu’on a trop vu et qui devient malheureusement trop fréquente dans notre quotidien. Déjà plombé par une entorse du ligament du genou gauche en décembre, Unibrow est une nouvelle fois obligé de rejoindre la touche pour quelques temps. On avait craint une sévère blessure à la cheville en voyant les images mais les résultats des rayons X pratiqués dans la foulée avait repoussé l’hypothèse d’une fracture. Une première bonne nouvelle dans ce ciel bien nuageux mais AD n’était pas tiré d’affaire pour autant car la cheville avait quand même sacrément tourné. Les toubibs ont finalement rendu leur verdict et Shams Charania a laissé trainer une oreille dans les couloirs de l’hosto. Selon l’insider de The Athletic, Anthony Davis souffre finalement d’une entorse et il sera réévalué d’ici quatre semaines. C’est pas ouf mais ça aurait pu être pire !

Lakers star Anthony Davis has been diagnosed with mid-foot sprain on right foot and will be re-evaluated in four weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2022

Il était l’un des rescapés du début de saison niveau blessures et on avait espéré voir Davis réaliser enfin une saison à 100% de ses moyens mais le Brow joue décidément de malchance. Le timing de cette nouvelle blessure tombe particulièrement mal pour des Lakers qui sont désormais sortis du Top 8 à l’Ouest. Maintenant, le scénario d’une fin de saison chaotique commence à tourner dans les têtes des fans angelinos. On l’a bien vu l’an dernier : pour espérer tenir face aux cadors, il faut un Anthony Davis au max et on se demande bien si ça sera possible d’ici avril. S’il revenait dans un mois pile, il raterait douze à treize matchs et il lui en resterait une dizaine pour reprendre du rythme avant le play-in tournament. Et ça, c’est dans le meilleur des cas. On connait AD, on sait que la récupération peut parfois prendre un peu plus de temps que prévu et ça n’augurerait rien de bon pour les ambitions de la franchise hollywoodienne. Lors de sa première absence, LeBron James avait porté toute l’équipe sur ses épaules avec des masterclass tous les soirs et il faudra au moins en faire autant pour rester dans le bon wagon d’ici fin mars. Les Clippers ne sont pas très loin devant mais il y a aussi du monde qui pourrait revenir rapidement dans le rétro et L.A. a un calendrier particulièrement complexe sur ce dernier tiers de saison. On espère que AD n’aura pas à forcer un retour pour sauver les chances des Lakers, quitte à arriver à 50% en Playoffs. On a bien vu ce que ça avait donné en 2021…

Anthony Davis repart à l’infirmerie et il sera absent au moins quatre semaines ! On connait un LeBron James qui va devoir activer le mode martien pour garder le navire à flot.

Source texte : The Athletic / Shams Charania