Nikola Jokic et Joel Embiid au sommet dans la course au titre de MVP : c’est selon un sondage d’ESPN, mais c’est un peu selon tout le monde non ?

Toutes les deux semaines sur TrashTalk, on fait un point complet sur la course au MVP et dans notre dernier Top 10, Joel Embiid et Nikola Jokic se battaient pour la première place. Les deux pivots, tout simplement monstrueux cette saison, semblent destinés à se fighter pour le prestigieux trophée et le dernier sondage réalisé par ESPN va dans le même sens.

C’est un sondage qu’on aime mettre en avant car il se base sur les votes d’une centaine de journalistes (avec au moins deux journalistes provenant des 28 marchés représentés en NBA), et parce qu’il reprend exactement les modalités de vote qui seront utilisées pour élire le prochain titre de MVP dans quelques semaines : chaque journaliste a effectivement balancé son Top-5, avec 10 points pour le premier, sept pour le second, cinq pour le troisième, trois pour le quatrième et un pour le cinquième. Cela nous donne donc un vrai aperçu par rapport à la dynamique de la course au plus prestigieux des trophées individuels et les résultats peuvent vraiment être pris au sérieux, même s’il reste évidemment encore deux mois de compétition. En décembre dernier, Tim Bontemps d’ESPN avait réalisé la première version de son sondage et Stephen Curry était largement en tête après son gros début de saison avec des Warriors inarrêtables. On est désormais mi-février et on peut dire que les choses ont bien changé depuis. Checkez un peu les derniers résultats :

Joel Embiid : 789 points (premier à 45 reprises) Nikola Jokic : 754 points (premier à 43 reprises) Giannis Antetokounmpo : 512 points (premier à 9 reprises) Stephen Curry : 211 points (premier une seule fois) Chris Paul : 157 points (premier à deux reprises)

Le reste du classement : Ja Morant 6e, DeMar DeRozan 7e, Kevin Durant 8e, Luka Doncic 9e, Devin Booker et Jimmy Butler 10e

La tendance est assez claire : on est aujourd’hui sur un duel de mutants hyper serré entre Joel Embiid et le MVP en titre Nikola Jokic, avec Giannis Antetokounmpo en embuscade. Ce Top-3 est similaire à celui qu’on a sorti mercredi et on valide donc sans problème ces résultats qui ne nous surprennent pas du tout. Difficile effectivement de passer à côté du duel Embiid – Jokic aujourd’hui vu les dingueries qu’ils réalisent soir après soir. Le premier est allé chez Giannis cette nuit pour planter 42 points avec 14 rebonds et 5 passes, tout ça pour décrocher une grosse win alors que James Harden n’est toujours pas dispo. La dernière perf du Joker ? Un petit 35-17-8 avec l’assist de la gagne sur le parquet des Warriors, deuxièmes de l’Ouest on le rappelle. Bref, ces deux-là évoluent sur une autre planète et même si le Freak fait également pas mal de dégâts en ce moment, y’a moyen qu’on se dirige vers un duel à deux lors des dernières semaines de la saison. Ce qui donne aujourd’hui un avantage aux deux pivots, c’est qu’ils parviennent à garder leur équipe respective dans le Top 6 de leur conférence malgré l’absence d’éléments très importants. Ben Simmons n’a pas joué de la saison à Philly, idem pour Jamal Murray côté Denver tandis que Michael Porter Jr. a dû se faire opérer du dos (ces derniers pourraient cependant bientôt revenir). Le fait de voir les Sixers avec un bilan de 35 victoires – 23 défaites (troisièmes à l’Est, devant Milwaukee d’ailleurs) et les Nuggets à 33-25, c’est finalement assez dingue au vu des circonstances entourant les deux franchises. Les Bucks de Giannis ont également eu quelques galères mais la saison régulière des champions en titre est globalement en dessous des attentes malgré les nombreux exploits du Freak, et c’est ce qui joue un peu en sa défaveur actuellement.

Nikola Jokic vs Joel Embiid. Bonjour le duel de monstres. Les deux pivots semblaient déjà au coude à coude la saison dernière avant que Jojo ne rejoigne l’infirmerie, pourvu qu’ils restent tous les deux sur le terrain cette année pour nous offrir un méga suspense jusqu’au bout.

Source texte : ESPN