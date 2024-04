Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… MVP !

Le trophée qui fait évidemment le plus parler, et cette année c’est peut-être celui dont le brelan final ne faisait moins de doute. Jayson Tatum ou Giannis Antetokounmpo ont été distancés, la blessure de Joel Embiid a contraint ce dernier à abandonner la course, et nous voilà donc avec un tiercé de joueurs internationaux, preuve de plus de la domination des étrangers en NBA. Nikola Jokic a déjà deux trophées à son actif (2021, 2022) et semble – pour beaucoup – le favori à la succession du pivot des Sixers, sacré en 2023, mais Shai Gilgeous-Alexander a ajouté sur le gong le statut “leader de l’Ouest” à son dossier alors que Luka Doncic a envoyé de telles stats sur le dernier tiers de saison qu’il en a fait un énorme bond dans la course à ce Michael Jordan Trophy.

On connaitra les différents lauréats dans les prochaines semaines alors surveillez vos notifications et, n’oubliez jamais, c’est à cette période que l’on récolte le meilleur sel.