Une dernière annonce de trophée individuel à subir avant d’enfin connaître le nom du Social Justice Champion jeudi. Après l’annonce du Défenseur de l’année, du Rookie de l’année, on poursuit la semaine des trophées intéressants avec le MVP ce soir. Qui de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic s’emparera du Michael Jordan Trophy cette année ?

The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player finalists pic.twitter.com/N71bEg4Q5V

— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024

Petit rappel des dossiers en vue du reveal du MVP de la saison régulière ce soir.

Nikola Jokic a fini l’année avec un bilan de 57 victoires et 25 défaites, deuxième de la Conférence Ouest. 79 matchs disputés, 26,4 points, 12,4 rebonds, 9 passes 58,3% de réussite aux tirs, 35,9% de loin.

Shai Gilgeous-Alexander possède le même bilan, mais la première place de l’Ouest est bien pour lui. 30,1 points de moyenne, 6,2 passes et 2 steals, 53,5% aux tirs, 35,3% de loin en 75 matchs.

Luka Doncic, quant à lui, finit la saison avec 70 matchs disputés et un bilan de 50 victoires pour 32 défaites lui valant la cinquième place de l’Ouest. Meilleur scorer à plus de 65 matchs en NBA, il envoie des moyennes à 33,9 points à 48,7% aux tirs, 38,2% de loin tout en ajoutant 9,8 passes et 9,2 rebonds de moyenne.

Troisième statuette pour Nikola Jokic ou premier sacre pour Shai ou Luka ? Une chose est sûre, une fois de plus le trophée de MVP n’ira pas à un Américain. Rendez-vous ce soir à 1h30 pour connaître l’heureux élu !