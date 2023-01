On est mercredi, et comme vous le savez le mercredi c’est Panzani MVP. Deux semaines après notre dernier point sur cette course au Michael Jordan Trophy absolument folle, on revient avec une nouvelle update et pas mal de changements dans notre Top 10. Let’s go !

Stats : 30,7 points / 4,9 rebonds / 5,5 assists / 1,7 steal / 1,1 contre / 50,3% au tir

Bilan : 21 victoires – 23 défaites

Tanker est visiblement sorti du vocabulaire du manager du Thunder Sam Presti, et Shai Gilgeous-Alexander est l’une des grandes raisons à cela. Alors qu’Oklahoma City toque à la porte du play-in tournament avec une série de cinq victoires en sept matchs ainsi qu’un bilan quasiment à l’équilibre, SGA continue lui sa formidable campagne individuelle. Quatre perfs supplémentaires à minimum 30 pions pour Shai sur les sept derniers matchs, une masterclass pour aller chercher une grosse victoire à Philadelphie (37 points), tout ça avec ce côté crafty qui continue de si bien le caractériser. S’il reste derrière Stephen Curry, Luka Doncic et Ja Morant dans le classement des guards à l’Ouest pour le prochain All-Star Game, ils ne sont pas nombreux en NBA à réaliser une saison aussi aboutie que SGA. Avec en plus un Josh Giddey qui continue de grandir à ses côtés, l’avenir s’annonce radieux à OKC.

_______

Stats : 23,8 points / 4,4 rebonds / 6,0 assists / 50,5% au tir

Bilan : 24 victoires – 18 défaites

Honneur aux Kings cette semaine ! Enfin surtout à un King, et désolé pour les fans des Lakers on ne parle pas de LeBron James. Non, on parle bien de De’Aaron Fox, qui continue sa saison calibre All-Star pendant que Sacramento se rapproche de plus en plus de son objectif ultime : retrouver les Playoffs. Sous l’impulsion du Renard mais aussi d’un grand Domantas Sabonis (que vous retrouverez dans les mentions un peu plus bas), les Kings restent sur quatre victoires consécutives et squattent actuellement le Top 4 de la Conférence Ouest avec un bilan global de 24 victoires pour 18 défaites. Tranchant, toujours aussi dynamique et surtout hyper clutch, De’Aaron Fox mérite de la reconnaissance.

_______

Stats : 28,4 points / 3,9 rebonds / 4,8 assists / 1,4 interception / 48,4% au tir

Bilan : 28 victoires – 17 défaites

Quinzaine pas facile pour Donovan Mitchell, autant émotionnellement que physiquement. En cette première partie du mois de janvier, Spida est non seulement revenu sur ses anciennes terres d’Utah mais a également affronté son ancien coéquipier Rudy Gobert pour la première fois dans le Minnesota. Résultat, deux défaites dans les dents malgré un énorme carton face au Jazz (46 points). Donovan était également un peu malade ces derniers jours, avant de se faire bobo à l’aine lors du match du MLK Day contre les Pelicans. De quoi le limiter dans ses perfs, et pénaliser une équipe de Cleveland qui vient de tomber à la cinquième place de l’Est après trois défaites sur les six derniers matchs. Petite chute logique donc pour Spida dans ce classement MVP.

_______

Stats : 31,0 points / 11,9 rebonds / 5,3 assists / 52,4% au tir

Bilan : 29 victoires – 16 défaites

La chute du monstre grec se poursuit. Tombé à la cinquième place il y a deux semaines à cause du terrible enchaînement de défaites des Bucks, Giannis Antetokounmpo paye cette fois-ci son absence des terrains ainsi que des performances loin de ses standards avant de rejoindre l’infirmerie. On se demandait ce qui clochait chez le Freak le 12 janvier dernier après avoir sorti deux matchs à moins de dix points en cinq jours, depuis il a raté les quatre rencontres de son équipe à cause d’un genou douloureux. Alors même si Milwaukee parvient pour l’instant à s’en sortir sans son MVP (deux victoires en quatre matchs) grâce notamment à un très grand Jrue Holiday, tout cela plombe évidemment la candidature d’Antetokounmpo. On ne peut pas exclure un retour en force du Freak une fois qu’il aura soigné son bobo mais pour l’instant il doit se contenter de la septième place.

_______

Stats : 27,5 points / 5,7 rebonds / 7,9 assists / 1,0 interception / 46,9% au tir

Bilan : 30 victoires – 13 défaites

Tout roule pour Ja Morant en ce moment. Les Grizzlies restent sur dix victoires de suite, ils possèdent le deuxième meilleur bilan de la Conférence Ouest et le troisième de la Ligue à l’heure de ces lignes, et Ja continue de victimiser ses adversaires. Le pivot de San Antonio Jakob Poeltl a une nouvelle fois pris cher lors du dernier Grizzlies – Spurs, match dans lequel Morant a tranquillement terminé avec 38 points au compteur. Ensuite, c’est l’intérieur des Pacers Jalen Smith qui s’est pris un poster monumental sur la tronche, dans ce qui représente probablement le dunk le plus fou de l’année. Ja a d’ailleurs commencé l’année 2023 tellement fort que la NBA enchaîne les contrôle anti-dopage le concernant. S’il continue de marquer les esprits comme ça avec son équipe de Memphis, il y a des chances que Morant intègre prochainement le Top 5 MVP. Voire mieux…

OH MY GOODNESS JA MORANT 😱 DUNK OF THE YEAR CANDIDATE pic.twitter.com/OQsyR28lKj — NBA (@NBA) January 15, 2023

_______

Stats : 29,7 points / 6,7 rebonds / 5,3 assists / 1,5 contre / 55,9% au tir

Bilan : 27 victoires – 16 défaites

Kevin Durant et les Nets étaient sur un petit nuage. Et puis tout a basculé. Le franchise player du Heat Jimmy Butler est tombé sur le genou de KD le 8 janvier dernier et depuis, Easy Money n’a pas joué le moindre match. Trois rencontres sur la touche pour trois défaites, cela montre une nouvelle fois à quel point Durant fait la pluie et le beau temps à Brooklyn, mais c’est surtout un gros coup d’arrêt pour lui dans la course au MVP. D’autant plus qu’il risque d’être absent jusqu’au All-Star Break. Lors des prochaines updates sur cette course au Michael Jordan Trophy, KD continuera malheureusement à chuter à cause de cette maudite entorse du genou, ce qui pourrait ouvrir une brèche à Ja Morant par exemple ou permettre à Giannis de retrouver le Top 5 s’il revient en bombe.

_______

Stats : 33,6 points / 9,8 rebonds / 4,2 assists / 1,7 contre/ 1,0 steal / 53,6% au tir

Bilan : 28 victoires – 16 défaites

Pendant que certains tombent, d’autres continuent de grimper dans la course au MVP. C’est le cas de Joel Embiid, désormais installé dans le Top 4 du classement suite à une semaine bien bien sale de sa part. Après trois matchs d’absence début janvier, Jojo est revenu en trombe : 34 points et 10 rebonds de moyenne à 56% au tir dont 41% à 3-points et 86% aux lancers-francs, tout ça pour mener les Sixers vers quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. Dans le lot, on peut notamment souligner les actions clutch du bonhomme qui ont permis à son équipe de gagner d’un petit point à Utah et face aux Lakers, sans oublier son explosion à 41 points contre les Clippers hier. À l’heure de ces lignes, Philadelphie est sur le podium de l’Est grâce à la chute de Brooklyn et Cleveland, et Embiid se rapproche de celui du MVP.

_______

Stats : 33,8 points / 9,0 rebonds / 8,8 assists / 1,6 interception / 49,8% au tir

Bilan : 24 victoires – 21 défaites

Il y a deux semaines, Luka Doncic avait fait un jump jusqu’à la deuxième place du MVP après une quinzaine historique, et semblait plus proche de la première que de la troisième. Mais depuis dix jours, la candidature du génie slovène a pris du plomb dans l’aile : deux matchs ratés sur les cinq derniers de son équipe à cause d’un bobo à la cheville, quatre défaites en cinq rencontres pour Dallas (la seule victoire était contre les Lakers, avec un Luka bien clutch), et une dernière sortie contre Portland qui représente tout simplement sa pire performance au scoring de la saison (15 points seulement). Est-ce que Luka Doncic est en train de payer les efforts surhumains qu’il a dû faire jusqu’ici pour porter une équipe limitée de Dallas vers un bilan positif ? C’est bien possible, et c’est probablement pour cela qu’on retrouve sur les murs de Dallas des fresques de Doncic… en train de demander du soutien.

Luka Doncic looses his balance and falls into the stands 😳 🎥 @NBATV pic.twitter.com/VwLLepyI1O — BasketNews (@BasketNews_com) January 11, 2023

_______

Stats : 31,1 points / 8,3 rebonds / 4,3 assists / 1,0 interception / 47,1% au tir

Bilan : 33 victoires – 12 défaites

Jayson Tatum et les Celtics avaient commencé 2023 par deux défaites, mais depuis le rouleau compresseur bostonien est clairement relancé malgré un Jaylen Brown à l’infirmerie. Sept victoires de suite depuis le 5 janvier dernier, une impression de domination qui fait parfois bien flipper, avec au milieu de tout ça un Tatum en mode MVP : 32,9 points, 9,3 rebonds, 5,6 passes de moyenne sur la période, et en prime un premier triple-double cette saison sur les terres de Luka Doncic et une explosion à 51 pions face aux Hornets lors du MLK Day. C’est la cinquième perf à 50 unités de la carrière de Tatum, c’est-à-dire une de plus que Larry Bird himself. Quand vous dépassez Larry Legend dans l’histoire des Celtics et que vous établissez un nouveau record dans une franchise aussi mythique que celle de Boston, c’est que vous êtes plutôt bon à ce merveilleux sport qu’est le basket-ball.

_______

Stats : 25,0 points / 11,0 rebonds / 9,8 assists / 1,4 interception / 62,7% au tir

Bilan : 31 victoires – 13 défaites

Malgré les grands exploits de Jayson Tatum, ça va être difficile de déloger Nikola Jokic si Denver ne perd plus un match et si le Joker commence à planter des game-winners (comme face à Orlando dimanche) ou sortir des triple-doubles à 13/14 au tir (comme contre Portland hier, avec 36 points, 12 rebonds, 10 passes). Le Joker est tout simplement trop facile actuellement, à l’image des Nuggets qui restent sur sept victoires consécutives et qui sont actuellement en tête de la Conférence Ouest. Pour mettre un peu en perspective la greatness de Jokic, sachez qu’il a déjà égalé Magic Johnson et Larry Bird pour le nombre de triple-doubles à 30 points en carrière (17), et qu’il est sur le point d’égaler le record de Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de triple-doubles à 30 points réalisés par un pivot en une saison (5 pour Jokic, 6 pour Wilt). Juste. Trop. Fort.

NIKOLA JOKIC CALLED GAME 😱 pic.twitter.com/5zu0ALNLn4 — NBA (@NBA) January 16, 2023

_______

Mentions honorables : LeBron James (Lakers), Jalen Brunson et Julius Randle (Knicks), Domantas Sabonis (Kings), Jaylen Brown (Celtics), Zion Williamson (Pelicans), Damian Lillard (Blazers), Stephen Curry (Warriors), Lauri Markkanen (Jazz), Tyrese Haliburton (Pacers).

