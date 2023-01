Cette nuit, les Nuggets évoluaient sans Mike Malone, qui a contracté le COVID avant la rencontre et était obligé de rester chez lui. Pas un souci pour la bande de Nikola Jokic, qui a tranquillement géré les Blazers malgré un Damian Lillard à 44 points au buzzer final. Denver enchaîne un septième succès de suite et ne relâche pas la pression au sommet de la conférence Ouest.

Denver devait s’imposer cette nuit pour être sur de rester en tête de l’Ouest, l’objectif est rempli. Pourtant, l’annonce de l’absence du coach Mike Malone avant le match avait sans doute semé un peu de doute dans la tête des Pépites. Et d’espoir dans celles des Blazers, en série de deux victoires consécutives face à Dallas. Ni une ni deux, c’est son assistant David Adelman qui a pris le relais pour sa première en tant que head coach sur un banc NBA.

Une première qui s’est déroulée tout en douceur, malgré l’incandescence remarquée de Damian Lillard : 44 points, 3 rebonds et 8 passes à 60% au tir et 100% au lancers-francs. Menu cinq étoiles proposé par Dame, mais la maîtrise du match n’a jamais réellement été du côté de Portland. Ces Nuggets font preuve d’une telle confiance sur le terrain, ça vient peut-être de leur série en cours de quatorze succès de suite à la maison remarque.

Si Jamal Murray a directement allumé le feu en début de rencontre pour prévenir tout le monde, c’est bien Nikola Jokic qui s’est ensuite mis à bosser. Une journée assez classique au travail pour le double MVP en titre : 36 points, 12 rebonds et 10 passes à 92,8% au tir, hein pardon ? C’est la deuxième fois que le géant serbe fait preuve d’autant de précision tout en alignant un 30-10-10. Le seul autre joueur a avoir réalisé un tel exploit en NBA ? Wilt Chamberlain, rien que ça. Niko est également en 13-0 cette saison lorsqu’il envoie un triple-double, il égale ainsi la série de Draymond Green lors de la saison 2015-16. Ça en fait du boulot.

30-point triple-double on 90% shooting in NBA history: ⭐ Nikola Jokic tonight

⭐ Nikola Jokic on Oct. 20, 2018

⭐ Wilt Chamberlain on Feb. 24, 1967

⭐ Wilt Chamberlain on Feb. 17, 1966 pic.twitter.com/Hy6qQ2ssfh — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 18, 2023

À noter également la belle prestation de Michael Porter Jr, qui avait sorti la longue-vue ce soir : 23 points à 9/13 au tir dont 4/6 depuis les sommets d’Aspen. Le match a parfois pris des allures de spectacle entre le Joker et Lillard, mais le deuxième cité n’a lui pas eu la chance d’être aussi bien épaulé que Niko. Jerami Grant et Anfernee Simons finissent bien à respectivement 17 points et 14 points, mais les apports du reste du groupe ont été très limités. Tout comme la défense de Portland.

La tranquillité dégagée par ce groupe des Nuggets lorsqu’il est sur le parquet est au mieux surprenante, au pire effrayante. Nous vous en parlions dans un Apéro hier : cette équipe revêt aujourd’hui le costume de client très sérieux pour le titre NBA. Se farcir les Blazers en haute altitude n’apparaissait peut-être “que” comme une formalité pour les Nuggets, mais l’absence de Mike Malone pouvait laisser planer de l’incertitude sur leur gestion du jeu. Il n’en fût finalement rien, et Jokic résumait très bien après le match l’atmosphère qui règne dans le vestiaire de Denver.

“On va dans la bonne direction. On joue avec énormément de confiance” – Nikola Jokic

Avec des Grizzlies revenus à égalité au classement avant le match de cette nuit, les Pépites savaient qu’elles n’avaient pas le droit au faux pas pour continuer à trôner sans partage au sommet de l’Ouest. La bande du Joker enchaînera dès ce jeudi face aux Wolves, toujours à domicile. Objectif ? Faire monter la série de victoire à huit, bien sûr.

Sources : ESPN, NBA