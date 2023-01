Sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, les Nets se déplaçaient cette nuit à San Antonio avec l’espoir de gratter un succès afin de limiter la casse au classement de l’Est. Dommage, ils sont tombés sur un os : Keldon Johnson. L’ailier des Spurs s’est offert son record en carrière avec 36 points cette nuit, avec en bonus deux tirs déterminants pour assurer la victoire.

À San Antonio, la victoire n’est cette saison pas vraiment un terme qui appartient au lexique quotidien des Spurs. Pourtant, un petit succès vient parfois se glisser entre une brouette de défaites. Cette nuit, les Éperons ont donc mis fin à une série de cinq revers consécutifs. Ils peuvent pour cela dire merci à Keldon Johnson, qui a pondu un match de haute volée pour faire sourire les fans présents à l’AT&T Center.

Mettre toutes les défaites armes de son côté pour récupérer Victor Wembanyama en juin c’est bien, mais il ne faut pas oublier que l’effectif des Spurs possède aujourd’hui quelques jolis profils qui pourront servir dans le futur sportif de la franchise. Keldon Johnson en fait bien évidemment partie, et passe un nouveau cap dans sa carrière : 36 points, 11 rebonds, 4 passes à 42,3% au tir et 91% aux lancers-francs. Record personnel de points battu, bravo bonhomme !

Career-best scoring night for Keldon Johnson in the @spurs win! 36 PTS

11 REB

4 STL pic.twitter.com/kA5Sgzf09F — NBA (@NBA) January 18, 2023

Semblant un peu paumés dans le jeu en l’absence des deux boss, les Nets n’ont pas réussi à stopper ce cher Keldon, très efficace en percussion pour aller provoquer des fautes. Sur 36 points, 11 ont été inscrits sur la ligne des lancers francs. Le jeune de 23 ans s’est aussi illustré par quelques flèches longue-portée. On vous a parlé d’un aspect clutch dans la performance : on ne vous a pas menti, deux paniers consécutifs pour prendre sept points d’avance sur Brooklyn dans le quatrième quart, une avance dont les hommes de Jacque Vaughn ne se relèveront pas. Après la rencontre, Kel’ a d’ailleurs montré sa satisfaction concernant ses tirs déterminants.

“C’est génial, je ne vais pas mentir. Ils ont pris un temps-mort après ça, j’étais excité. Mes coachs et mes coéquipiers m’ont confié la balle, alors j’ai fait en sorte que quelque chose se passe” – Keldon Johnson.

Drafté en 29e position de la Draft 2019, Keldon Johnson tourne cette saison à 21,1 points, 4,8 rebonds et 2,7 passes. Cette belle prestation est pleine de promesses pour la suite. Comme on dit aux Zétazunis : Keep up the good work !

