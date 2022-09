Certains l’appellent par son nom complet, Keldon Johnson. D’autres aiment le mentionner à travers son surnom, « Big Body ». Quelle que soit votre préférence, installez-vous confortablement car cette saison il faudra faire avec l’ailier des Spurs, dans l’énergie comme au scoring.

Des cris, des célébrations débordantes, des tapes sur les fesses de ses coéquipiers, des sourires en retrouvant son banc.

Avant même de parler de basketball et donc de production sur le terrain, Keldon Johnson est surtout une boule d’énergie quasiment infatigable. C’est ce qui lui a permis, entre autres, de se faire une place à San Antonio, de se faire un début de nom en NBA, et de sécuriser un beau contrat cet été avec sa franchise texane. En effet, drafté en 2019 en toute fin de premier tour (29ème choix), Keldon a profité de l’ère de transition chez les Spurs pour bomber le torse et attirer des regards. L’ailier a vu un bon nombre de coéquipiers défiler, mais la motivation elle n’a pas changé et les beaux moments se sont multipliés. Comme une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo avec Team USA en 2021. Comme une titularisation évidente au bout d’une seule saison rookie. Comme une prolongation de 80 millions sur 4 ans offerte par le management de San Antonio cet été.

Il faut dire que des jeunes qui envoient 17 points et 6 rebonds de moyenne, à près de 40% de réussite à trois points, et se défoncent chaque jour sous votre maillot, ça donne envie de les verrouiller. Les Spurs ont donc bien fait, et auront hâte de voir si le plafond de Johnson peut être explosé prochainement. Car oui, elle est là toute l’intrigue qui entoure le produit formé à Kentucky. Est-ce qu’on parle ici d’un phénomène qui se régale avant tout parce qu’il est dans une équipe de bas de tableau, ou bien s’agit-il d’une future star qui a vraiment de quoi rejoindre l’élite à son poste ? Dejounte Murray parti, les clés sont désormais dans les mains de Keldon, et ce sera à lui et à son énergie de pousser les Spurs dans une saison qui s’annonce particulièrement compliquée. Alors pour se chauffer un peu, on vous propose ces quelques highlights de sa saison dernière. En lui donnant rendez-vous dans quelques semaines, pour hurler dès le moindre contact et arracher des rebonds au buzzer.