En pleine progression depuis ses débuts à San Antonio, Keldon Johnson va poursuivre l’aventure avec les Spurs. L’ailier a signé un nouveau contrat de quatre ans et 80 millions de dollars avec la franchise texane.

Membre de la Draft 2019 à l’instar de Ja Morant, Zion Williamson et compagnie, Keldon Johnson était lui aussi éligible à une prolongation de contrat cet été. Les Spurs allaient-ils vouloir verrouiller l’explosif ailier dès maintenant ou plutôt attendre gentiment 2023 pour rejoindre la table des négociations ? Comme toujours à Fort Alamo c’est le silence radio niveau rumeurs et puis Shams Charania de The Athletic est sorti de sa boîte cette nuit pour nous informer que les Texans avaient offert un contrat de 4 ans et 80 millions de dollars à leur pépite. Celui qui tournait à 17 points, 6 rebonds, 2 passes, 47% au tir et presque 40% du parking cette saison est désormais lié à la franchise jusqu’en 2027 !

San Antonio Spurs forward Keldon Johnson has agreed to a four-year, $80 million contract extension, Klutch Sports’ CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2022

Cette prolongation est une excellente nouvelle pour les Spurs, qui préparent l’avenir avec un joueur très talentueux, jeune (23 ans en octobre) et dont la marge de progression est encore importante. Avec Dejounte Murray parti aux Hawks, Keldon Johnson devrait fort logiquement devenir le nouveau patron de l’AT&T Center. Un rôle qu’il va falloir apprivoiser, même si le garçon n’a jamais semblé avoir peur des responsabilités. Les stats vont sans doute grimper un peu plus mais les victoires ne devraient pas être légion cette saison. Avec son seul All-Star parti et un effectif bien jeune, San Antonio se prépare gentiment à une année sous le signe du tanking. La dernière fois que la franchise avait choisi une telle stratégie, durant la saison 1996-97, un certain Tim Duncan avait débarqué dans le Texas en tant que numéro 1 de Draft. On connaît la success story qui a suivi pour l’intérieur des Îles Vierges (5 titres remportés avec SA). En 2023, c’est Victor Wembanyama qui fera saliver tous les GM et les Spurs espèrent bien tirer leur épingle du jeu à la Lottery pour mettre la main sur le nouveau pivot des Metropolitans 92.

Keldon Johnson prolonge son contrat chez les Spurs et San Antonio s’assure la présence de son jeune talent jusqu’en 2027. Le nouveau boss chez les Éperons s’appelle bien Big Body.

Source texte : Shams Charania / The Athletic