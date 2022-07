Tout le monde l’attendait – « tout le monde » signifiant environ treize personnes en France – la présélection de l’équipe de Lituanie pour l’EuroBasket a été dévoilée. Il y a de jolies présences et un absent « majeur », mais surtout la lecture d’un constat qu’absolument tout le monde peut dresser : cette équipe sera diabolique sur le format FIBA.

Joel Embiid et Rudy Gobert, contre Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. On ne dit pas que cela va se faire, simplement que dans quelques mois, il y a de grandes chances pour que les extérieurs passent leur temps à regarder les grands faire mumuse. Ce vendredi, Kazys Maksvytis – sélectionneur de l’équipe de Lituanie – a annoncé une présélection de seize joueurs pour disputer la préparation menant à l’EuroBasket, ainsi que deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2023. Cette liste n’est pas définitive, mais donne un indice sur ce à quoi pourrait/va ressembler l’équipe qui affrontera les Bleus le 3 septembre prochain. À moins d’un gros plouf entre temps, il est rare qu’un sélectionneur change son équipe entre la préparation et la compète. Allez, envoyez la liste.

Les 16 Lituaniens présélectionnés :

Arnas Butkevicius, Domantas Sabonis, Eigirdas Zukauskas, Gediminas Orelik, Gytis Masiulis, Ignas Brazdeikis, Jonas Valanciunas, Kristupas Zemaitis, Laurynas Birutis, Lukas Lekavicius, Marius Grigonis, Martyn Echodas, Mindaugas Kuzminskas, Rocher Giedraitis, Rokas Jokubaitis et Thomas Dimsa.

Eigirdas et Gediminas, on dirait des blazes d’elfes dans le Seigneur des Anneaux.

Des joueurs que l’on connaît, le groupe a fière allure, même si le taulier Donatas Motiejunas manque à l’appel. La raison ? Il ne souhaite pas participer à l’EuroBasket pour des raisons personnelles. C’eût été plus embêtant qu’un extérieur de talent se retire du groupe. Là, avec Sabonis et Valanciunas à l’intérieur, son choix libère presque de la place. Après l’annonce de sa liste, le sélectionneur Kazys Maksvytis a pris publiquement la parole pour les petites explications rituelles sur les absences, et l’alchimie générale du groupe.

« Le roster n’est pas ce que j’imaginais au début de la saison. Cependant, je pense qu’il n’est pas mauvais. Certains ont refusé, d’autres ne peuvent pas en raison de blessures, mais l’essentiel est que nous ayons constitué une bonne équipe […] J’ai eu une conversation avec Motiejūnas. Il a demandé à manquer l’EuroBasket pour des raisons personnelles. Si l’équipe nationale en a besoin, si l’un de nos big men se blesse, il sera prêt à rejoindre et à aider. » – Kazys Maksvytis

Pour rappel, la Lituanie entrera dans la compétition le 1er septembre prochain, dans le cadre d’un premier match face à la Slovénie de Luka Doncic. Elle affrontera ensuite le reste du groupe B dans cet ordre : France le 3 septembre, Allemagne le 4, Hongrie le 6 et Bosnie le 7. Quelles sont les chances pour Domantas Sabonis et ses potes de sortir de cette poule ô combien relevée ? Franchement, quatre équipes sur six se qualifiant pour les phases finales, la Lituanie peut ambitionner le podium du groupe B. La raquette est topissime et à l’extérieur, de chouettes joueurs de ballon pourront assurer l’équilibre au sein d’un roster capable du très très bon, comme du plus mauvais. Une chose est sûre – et la vidéo laissée ci-dessous en témoigne – ça va jouer dans les tout-petits périmètres.

La Lituanie est ce genre d’équipe très difficile à jauger. La paire Domantas Sabonis – Jonas Valanciunas va poser de gros soucis aux coachs/intérieurs adverses, mais dans une compétition aussi relevée techniquement et à laquelle beaucoup de stars répondront présent, rien n’est anticipable.