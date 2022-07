L’Addition – le replay : Summer League 2022, le dossier Kevin Durant, et les salaires en WNBA !

La saison NBA est terminée mais l’actu de la balle orange n’arrête jamais et on trouve toujours une bonne occasion d’aller se poser dans le canap’ pour en parler. C’est l’heure de l’Addition !

Les habitués connaissent, l’Addition c’est trois sujets du moment pour débattre autour du basket. Mois de juillet oblige, on se devait d’aller jeter un petit coup d’œil sur la Summer League 2022 du côté de Las Vegas. Qui carbure, qui déçoit ? On fait le point. Difficile également de passer à côté du sujet phare du moment, un certain Kevin Durant. L’ailier, qui a demandé son trade juste avant la Free Agency, est toujours à Brooklyn et on se demande bien s’il va finir par partir ou pas. Enfin, on laisse les garçons de côté pour parler WNBA avec notamment le cas de Brittney Griner, toujours détenue en Russie, et la question des salaires chez les joueuses de basket au pays de l’Oncle Sam.