Les Spurs réalisent un hold-up invraisemblable à Phœnix (115-114) !

Menés pendant quasiment tout le match, les Spurs ont réalisé un gros money time pour arracher une victoire aussi inespérée qu’improbable sur le terrain des Suns. (115-114) La paire Wembanyama – Vassell a brillé, tout comme Keldon Johnson, auteur du game winner.

Pour les stats complètes de ce match, c’est par ici.

47 minutes et 58 secondes, c’est la durée du lead des Suns durant ce match. Malheureusement pour les protégés de Frank Vogel, les deux secondes manquantes sont aussi les dernières de cette rencontre haute en couleur qui nous aura fait passer par toutes les émotions.

Pourtant ce match, les Suns semblaient l’avoir en main avec Kevin Durant au four et au moulin et une armée de shooteurs pour l’entourer efficacement. Face à des Spurs totalement à la ramasse et visiblement sans plan de jeu, les joueurs de l’Arizona ont longtemps été aussi à l’aise que dans leur canapé. D’un côté, un collectif qui se mettait lentement mais sûrement en place derrière une superstar qui joue intelligemment. De l’autre, un groupe de jeunes perdu avec Jeremy Sochan toujours aussi peu à l’aise dans son rôle de “meneur”. Et Victor Wembanyama ? Maladroit et auteur de plusieurs pertes de balle en début de match, notre Wemby national ne sortait pas du lot, pas aidé il est vrai par un système qui ne le mettait pas en lumière. L’intérieur nous offrait au moins le poster de la nuit en allumant Drew Eubanks.

WEMBY A DIT ÇA SUFFIT 💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/eNqiTcqGu3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2023

Oui mais voilà, la vérité d’une mi-temps (et demi) peut ne pas être celle d’un match entier. Plus empruntés au retour des vestiaires et auteurs de nombreuses pertes de balle, les Suns ont laissé des portes ouvertes pour entretenir l’espoir chez leurs adversaires. Encore mené de 13 points au début du money time, San Antonio a grignoté son retard dans le sillage de son duo de stars. Devin Vassell a sonné la révolte chez les Spurs à coup d’actions de classe et de gros shoots à la Damian Lillard tandis que Victor Wembanyama est devenu ultra-dominant des deux côtés du terrain.

Future star. pic.twitter.com/CCJMjHtqXH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2023

Malgré tout, Phoenix avait encore la main sur la rencontre avec 5 points d’avance à une minute du terme sur une énième percée d’un Kevin Durant en mode faucheuse pour Halloween. Victor Wembanyama est alors sorti de sa boîte pour scorer 4 points rapide. Un jump shot sur la droite avant un putback à quelques secondes du terme pour revenir à -1. La suite appartient à l’histoire avec Keldon Johnson qui pique la gonfle à un Kevin Durant médusé avant d’aller scorer le panier de la victoire alors que l’ailier pensait récupérer la faute. La dernière tentative de KD rebondira sur le cercle, San Antonio revient de l’enfer pour arracher une victoire invraisemblable.

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!

Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️

The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX

— NBA (@NBA) November 1, 2023